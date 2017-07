tin liên quan Kỳ thú ‘quầng mặt trời’ tại Huế và Quảng Nam Khoảng 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 9.5, tại Thừa Thiên-Huế xuất hiện vòng tròn lớn nhiều sắc màu bao quanh tâm mặt trời, được nhiều người dân thích thú theo dõi. Địa bàn H.Lệ Thủy (Quảng Bình) đang đón lượng lớn du khách, khi các điểm du lịch tâm linh, lịch sử nổi tiếng đang hút khách như: chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy), nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lộc Thủy), khu lăng mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (xã Trường Thủy)… Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông đang là vấn đề khiến du khách và cả người dân địa phương ngán ngẩm, bởi tình trạng người dân dùng xe máy kéo theo xe ba gác chở hàng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại 2 tỉnh lộ 565, 564 (đoạn đi qua các xã Liên Thủy, Mỹ Thủy) và đường liên xã Tân Thủy - Dương Thủy có rất nhiều xe kéo chạy trên đường, chở hàng cồng kềnh, nhiều xe kéo chở rơm làm nên những cây rơm di động chiếm hết diện tích trên đường. Tại những con đường hẹp như tuyến liên xã nối từ QL1 đoạn ngã ba Chợ Mai (xã Hưng Thủy) đến cầu Ngò (xã Dương Thủy), việc tránh và vượt những "cây rơm" này khá vất vả, nguy hiểm.

Có ý kiến cho rằng, trước đây tình trạng chạy xe máy kéo theo xe ba gác rất ít vì Đội CSGT công an huyện làm nghiêm. Hiện các xe kéo kiểu này "tung hoành" một phần do lực lượng chức năng xử lý không nghiêm. Ghi nhận của chúng tôi những tuần đầu tháng 7 cho thấy, mặc dù xe kéo lưu thông nhiều nhưng CSGT tuần tra cứ thản nhiên lướt qua mà không xử lý.

Lãnh đạo Công an H.Lệ Thủy thừa nhận có tình trạng trên và giải thích là do đặc điểm sản xuất nông nghiệp của địa phương, xe lớn không ra đến tận ruộng được, nên lực lượng chỉ tập trung nhắc nhở. Tuy nhiên, trung tá Trương Hồng Phong, Đội trưởng Đội CSGT Lệ Thủy, cho biết thời gian tới đơn vị sẽ quyết liệt hơn trong xử lý tình trạng này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.





Trương Quang Nam