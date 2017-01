Tìm được đàn ông tốt khó như 'mò kim đáy bể'

Nói “bắt cá hai tay” thì khó nghe nhưng nhiều chuyên gia tình yêu đều khuyên các bạn gái nên hẹn hò cùng lúc 2 người (hoặc nhiều hơn nếu có thể) bởi theo họ đây là cách hoàn hảo để tìm được ý trung nhân.



Olga Levancuka, tác giả cuốn How to be selfish (tạm dịch: Làm thế nào để là người ích kỷ): “Hẹn hò với một người sẽ hạn chế sự lựa chọn của bạn và dễ khiến bạn cảm thấy thất vọng tràn trề nếu thất bại”.

Còn chuyên gia India Kang khẳng định: “Điều này chẳng phải là bạn lừa dối ai cả. Chưa kết hôn thì chúng ta có quyền đón nhận tất cả các cơ hội”. Và họ chia sẻ lý do tại sao phụ nữ nên chọn kiểu hẹn hò này.

1. Bạn có thể kiểm soát được chuyện tình cảm của mình. Nhiều phụ nữ thường hay chọn cách “vì người khác” và nếu cứ nhắm mắt đi theo một hướng như thế thì dễ đánh mất bản thân.

2. Bạn có cái nhìn cởi mở hơn. Hẹn hò tức là bạn đang tìm hiểu, cơ hội mở ra không phải chỉ riêng cho hôn nhân mà còn cho cách nhìn nhận cuộc sống của bạn.

3. Bạn có thể so sánh. Chẳng ai dám cho rằng điều này là xấu bởi tình yêu cũng cần phải có thước đo.

4. Bạn biết cách cân bằng. Bởi hẹn hò kiểu này giúp bạn không bị lệch lạc cũng như giúp bạn luôn trong tâm thế ổn định.

N.H

(theo Daily Mail)