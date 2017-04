Trải nghiệm theo phim bom tấn

Trước kỳ nghỉ lễ nửa tháng, Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường mở cửa đón du khách đến tham quan phim trường Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu ) tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình).

Trên diện tích hơn 2 ha, phim trường bao gồm khoảng 40 túp lều nóc nhọn được làm bằng tre, nứa, nhiều vật dụng sinh hoạt, giá treo đồ, bếp... của thổ dân cũng được dựng lên để du khách tham quan, và cả xác máy bay, tàu chiến…

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, toàn bộ bối cảnh được dựng lại gần như nguyên mẫu từ phim trường chính là làng thổ dân trong bộ phim bom tấn. Các diễn viên đóng thổ dân hầu hết đều là người xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) từng tham gia đóng vai thổ dân trong phim.

“Dù mới đưa vào hoạt động được 1 tuần, song lượng khách tham quan, đặc biệt là khách châu Âu, tăng lên đáng kể. Chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ du khách. Mọi người đều phấn khích, tò mò, mong muốn được khám phá làng thổ dân. Dự báo, trong dịp nghỉ lễ 30.4, lượng du khách đổ về Tràng An sẽ còn tăng cao, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị thuyền bè, đảm bảo môi trường cảnh quan sạch sẽ, an ninh, an toàn cho du khách”, ông Mạnh cho biết.

Đáng chú ý, theo ông Mạnh, mặc dù thêm tuyến du lịch mới, nhưng giá vé không thay đổi. Còn theo đại diện doanh nghiệp Xuân Trường, về lâu dài, phim trường sẽ là nơi phát triển mô hình du lịch homestay. Các nhà thổ dân sẽ được xây dựng phù hợp với việc đón tiếp du khách. Du khách đến trải nghiệm sẽ được thổ dân phục vụ với những món ăn mang đậm nét dân tộc.

Trải nghiệm bay bằng thuỷ phi cơ

Dù không còn quá xa lạ với khách quốc tế, trải nghiệm bay bằng thủy phi cơ vẫn còn rất mới mẻ với đa số người Việt. Đây chắc chắn là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ đối với khách du lịch Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Chuyến đi bằng phi cơ từ Hà Nội đến Hạ Long của hàng không Hải Âu chỉ 45 phút so với 4 tiếng di chuyển bằng đường bộ.

Theo đó, chỉ từ 2 triệu đồng, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, từ độ cao 150 m như trong bom tấn Kong: Skull Island. “Từ trước mùa du lịch, đặc biệt sau bộ phim Kong: Skull Island, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tín hiệu tốt từ khách hàng trong nước, bởi trải nghiệm du lịch độc đáo như trong phim bom tấn. Với thủy phi cơ, bạn có thể thoải mái sử dụng điện thoại 4G để truy cập internet và đăng ảnh trực tiếp trải nghiệm của bạn lên mạng xã hội”, ông Nguyễn Cường Bách, Giám đốc Marketing hãng hàng không Hải Âu cho biết.

"Cháy" tour nước ngoài

Từ đầu tháng 4, các công ty lữ hành ở Hà Nội đã mang đến nhiều sự lựa chọn, trải nghiệm cho du khách tại những vùng đất mới như: tour hành trình khám phá dọc đất nước Hàn Quốc Seoul - Busan; Nhật Bản Cung đường tuyết; huyền bí Tây Tạng; phiêu lưu trên thảo nguyên Nội Mông, đến với quê hương Thành Cát Tư Hãn; khám phá xứ sở của các vị thần Hy Lạp hay về miền ký ức Nga - Cu Ba…

Đại diện các công ty lữ hành cho hay, tính đến 24.4, lượng khách đặt tour tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các công ty đều đã khóa sổ không nhận khách, thậm chí có những nhiều tour “cháy” từ cách đây 1 tuần.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó tổng Giám đốc Công ty HanoiRedtours, cho biết: “Những hành trình ở nước ngoài được công ty khảo sát kỹ lưỡng, là những điểm đến mới, chưa có nhiều đơn vị lữ hành khai thác, với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, được thưởng ngoạn phong cảnh quyến rũ nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn tung ra chương trình khuyến mại giảm sâu hơn đối với các tuyến xa. Điều này giúp du khách Việt Nam tiếp cận gần hơn với dòng sản phẩm vốn được coi là cao cấp".

tin liên quan Bí quyết 'săn' tour du lịch hè Tháng 4 được xem là khởi đầu của mùa du lịch hè . Đây cũng là thời điểm thích hợp để 'săn' tuor vì các hãng lữ hành thường tung ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhất trong năm.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc Vietravel Hà Nội, dịp lễ 30.4 năm nay là đợt hiếm hoi người dân được nghỉ 4 ngày liền mạch. Các tuyến được Vietravel Hà Nội lựa chọn giới thiệu trong dịp này đều là tour mới, đó là những hòn đảo thiên đường, dịch vụ cao cấp như Maldives, Bali, Phuket; tuyến bay thẳng đến Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới; tuyến du lịch tâm linh Bhutan, Israel; khám phá các thị trường xa độc đáo như Iran, Ai Cập, Hy Lạp, Mỹ - Cuba, Mỹ - Canada, Nam Phi, du lịch bằng du thuyển Cruise 5 sao…

“Giá tour 30.4 dù là dịp lễ song cũng không chênh nhiều so với ngày thường, do đó càng có sức hút hơn với những du khách muốn tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đi du lịch”, ông Tuấn Anh nói.

Một địa điểm cũng ở Ninh Bình gần đây được nhiều người chia sẻ trên các diễn đàn về du lịch và dự báo sẽ rất hút khách trong dịp nghỉ lễ là rừng quốc gia Cúc Phương. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 là thời điểm đẹp nhất trong năm để đi “săn” bướm. Tại đây có gần 400 loài bướm, thuộc đủ các họ, du khách thỏa thích chụp ảnh bên hàng đàn bướm rập rờn bay lượn quanh chân.

Hải Bình