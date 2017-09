TP.HCM gấp rút chống sạt lở, ngập nước

UBND TP.HCM ngày 19.9 giao Sở GTVT công bố các vị trí sạt lở nguy hiểm trên địa bàn; sớm hoàn thành các tuyến kè chống sạt lở và lập kế hoạch duy tu, sửa chữa những tuyến kè đã xuống cấp; xử lý ngay đoạn kè bị nước triều xâm nhập, tràn bờ tại khu vực Lasan Mai Thôn, P.28, Q.Bình Thạnh gây ngập úng trên diện rộng.

tin liên quan TP.HCM sắp đối mặt triều cường cao Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam bộ sẽ lên nhanh trong một vài ngày tới.

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kênh rạch, đê bao phòng chống triều cường, xả lũ Hồ Dầu Tiếng ven sông Sài Gòn trên địa bàn Q.12, H.Hóc Môn, H.Củ Chi; xử lý các dự án tiêu thoát nước đang trong quá trình thi công đã chặn dòng gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn đến làm phát sinh các điểm ngập mới; lắp đặt bổ sung các cửa van, cửa xả đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng cho khu vực; kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các máy bơm, trạm bơm, cống kiểm soát triều Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng, rạch Nhảy - ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trạm bơm Thanh Đa...

Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao thông Đô thị TP sớm hoàn thành các dự án trên địa bàn các quận 5, 6, 8, 11.

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP đẩy nhanh tiến độ 3 dự án đê bao ven sông Sài Gòn trên địa bàn H.Củ Chi (Nâng cấp công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng; Đê bao sông Sài Gòn từ Rạch Cầu Đen đến Rạch Sơn, xã An Nhơn Tây; Đê bao ven sông Sài Gòn từ Rạch Láng The đến Sông Lu, xã Trung An).

Công an TP tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông để chấn chỉnh, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác không phép, trái phép gây sạt lở bờ sông, kênh, rạch.

UBND các quận, huyện cần nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình đến nay vẫn còn tồn đọng và những công trình đã được chấp thuận chủ trương năm 2016-2017; kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm bờ sông, kênh, rạch, vận chuyển xe quá tải trọng cho phép qua công trình đê bao, bờ bao...

Riêng 5 công trình bờ bao sử dụng cừ nhựa uPVC đã xảy ra sự cố trên địa bàn H.Củ Chi, chủ đầu tư cần chỉ đạo thực hiện xử lý các vị trí bờ bao xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở, nghiêng cừ nhựa uPVC; hoàn thành dứt điểm các vị trí bờ bao bị sự cố để sớm hoàn thành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2017.

Đ.Mười