Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do áp cao lục địa ở phía Bắc đang tăng cường lệch đông; dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên có trục ở khoảng 10-15 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của phía nam dải hội tụ nhiệt gần với Nam Bộ là nguyên nhân chính gây mưa lớn ở TP.HCM trong chiều tối và đêm 12.10.

tin liên quan Mưa cả đêm, sáng kẹt xe kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh Sáng 13.10, cơn mưa kéo dài suốt đêm qua đã khiến các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về quốc lộ 13, Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, D1, D2 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)… lênh láng nước, nhiều nơi ngập sâu dẫn đến tình trạng dồn ứ và kẹt xe cục bộ trong nhiều giờ.

Dự báo đêm nay (13.10), ngày mai và chủ nhật, khu vực Nam bộ trong đó có TP.HCM mưa nhiều nơi, có nơi mưa rất to kèm dông. Ngoài ra, các cơn mưa vào chiều tối xảy ra trên địa bàn thời gian qua là do gió mùa Tây Nam, do vậy đến cuối tháng 11 khi gió mùa Tây Nam không còn hoạt động trên khu vực nữa thì TP.HCM mới hết mưa.