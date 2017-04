Phòng Tài nguyên - Môi trường - UBND H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Chi (tạm trú: nhà không số, tổ 9, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn); Chi cục Thi hành án dân sự TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hiền (HKTT: 211A Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM; địa chỉ liên lạc: 012 lô D, chung cư Xóm Cải, P.8, Q.5, TP.HCM); UBND Q.2, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Thái Bình (ngụ 77/6A Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12); Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai - Ichi Việt Nam (tòa nhà Dai - Ichi Life, 149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) trả lời đơn của ông Võ Đức Khánh (ngụ 32 đường 21, P.10, Q.6); Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Huỳnh Quốc Tuấn (HKTT: đội 6, thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi; địa chỉ liên lạc: 269 Lò Siêu, P.11, Q.11, TP.HCM); Phòng Tài nguyên - Môi trường - UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Chung Hán Lương (ngụ 14 đường số 39, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân); Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn của ông Phan Hoàng (khóm 1, P.4, TP.Vĩnh Long); Công an Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Để (ngụ C4B/50 ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh); Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Quách Văn (ngụ khu vực 5, TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa); UBND H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Hoàng Long (ngụ tại ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch); Cơ quan CSĐT - Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Anh Toản (ngụ 61/4, đường số 2, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức); Phòng Tài nguyên - Môi trường - UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Lê Ngân (ngụ 53D đường số 1A, P.An Lạc, Q.Bình Tân)...

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Thư từ, bài vở cho trang Bạn đọc xin gửi về: bandoc@thanhnien.com.vn.





Ban CTBĐ