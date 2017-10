Ông Thịnh cho rằng đã nhiều lần nhắc nhở người dân khu vực chợ có lấn chiếm lòng lề đường này, nhằm làm thông thoáng tuyến đường, giảm nguy cơ tai nạn giao thông. “Vì nhắc nhở nhiều lần mà bà con không chấp hành nên tôi có hành động nóng nảy”, ông Thịnh lý giải.



Ông Thịnh cũng cho biết mình thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự lòng lề đường theo chỉ đạo của lãnh đạo xã. Ông Thịnh cũng đang viết tường trình về sự việc gây xôn xao của mình.

Cũng trong sáng nay, ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND H.Krông Ana, cho biết đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện về làm việc tại xã Quảng Điền để xác minh cụ thể sự việc xảy ra như clip đăng tải và xem xét giải trình của Trưởng công an xã Quảng Điền.

Ông Huế nói: “Qua xác minh, tùy mức độ vi phạm của cán bộ xã trong quá trình thực thi công vụ, nếu mức độ nhẹ thì yêu cầu phải xin lỗi người dân; trường hợp nặng thì huyện có hướng xử lý, chấn chỉnh cán bộ”.

Một lãnh đạo Công an H.Krông Ana cho biết đơn vị đã cử tổ công tác về xã Quảng Điền nắm tình hình, tìm hiểu quy trình thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự lòng lề đường của Công an xã và làm việc với ông Lê Tấn Thịnh để làm rõ những hành vi không đúng mực khi thi hành công vụ.

“Khi có kết quả làm việc, Công an huyện sẽ báo cáo xin ý kiến Công an tỉnh về xử lý đối với trưởng công an xã”, vị lãnh đạo Công an H.Krông Ana nói.