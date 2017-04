Áp lực sẽ gây “mất lửa”, nhớ về những ước mơ để khiến bạn trở nên mạnh dạn hơn. Chưa có gì thay đổi lớn, đừng lo vội.



Song ngư (Từ 19.2 đến 20.3)

Các khó khăn dần dần sẽ được tháo gỡ, chưa chắc đã phải làm phiền đến bạn. Nếu có họp mặt, gặp gỡ, đừng quá xuề xòa vì đang có người để ý. Trước khi quyết định việc gì, nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm hoặc bạn tin cậy. Chuyến du lịch sắp tới nên được lên kế hoạch sớm ngay bây giờ.

Bạch dương (Từ 21.3 đến 19.4)

Khó tránh những rắc rối khi va chạm với những đổi thay; đặc biệt nếu công việc liên quan đến giấy tờ, tiền bạc lại càng "mệt chuyện". Nếu lỡ, bình tĩnh để tháo gỡ hơn là nổi nóng gây hỏng việc. Tài chính đang như chiếc xe tuột dốc không phanh, nên chi tiêu tằn tiện. Cuối tuần đừng ôm việc, hãy thả lỏng để tái tạo năng lượng.

Kim ngưu (Từ 20.4 đến 20.5)

Sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm, mạnh mẽ trình bày ý tưởng mới giúp bạn ghi điểm trong mắt sếp. Trong giao tiếp, tránh những lời thẳng tuột gây mất lòng; khó khăn nếu có, hãy cùng chung vai giải quyết, tránh cho người khác cảm giác bị đổ lỗi. Có mối quen biết mới, quà cáp cứ nhận đừng ngại, rồi cũng có cơ hội giúp nhau.

Song sinh (Từ 21.5 đến 21.6)

Trong việc làm ăn hùn hạp, nên phân định rõ trách nhiệm ngay từ đầu bởi sự đồng lòng nhất trí rất quan trọng. Tránh đụng chạm gây mất lòng với người thân hay bạn bè, dù bạn không sai, bất hoà cũng thật mệt mỏi. Một người quen mới sẽ khiến bạn bực bội hay mệt mỏi bởi sự "lệch pha", nếu không hợp, nên tìm cách "cắt đuôi".

Cự giải (Từ 22.6 đến 22.7)

Tự dưng dạo gần đây bạn thấy mình chững lại, quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Sự bớt giao lưu, bớt quan tâm chuyện chung quanh mang đến ít nhiều nhẹ nhõm. Có thể vì bận rộn, bạn từ chối một chuyến đi khiến lòng tiếc nuối. Tuy nhiên, sự ngổn ngang khi gia đạo không yên cũng sẽ khó hưởng thụ trọn vẹn.

Sư tử (Từ 23.7 đến 22.8)

Đừng lo về những vướng mắc lấn cấn lâu nay trong lòng, bởi tự dưng lúc này bạn trở nên sáng ý lạ thường. Giải pháp có thể không tối ưu nhưng ít ra cho bạn sự yên tâm. Người trẻ luôn nhiệt tình, hào hứng sẽ nâng đỡ bạn trong những "mất lửa". Cuối tuần mua sắm vài vật gia dụng mới cũng là cách xả stress hữu hiệu.

Xử nữ (Từ 23.8 đến 22.9)

Đừng lo lắng vì ý nghĩ lâu nay đã cố hết sức mà không thấy lợi nhuận như mong ước. Điều gì cũng có điểm rơi, đừng vội than thở. Bạn hợp với làm việc đội nhóm, hiệu quả hơn so với tự mình xử lý. Không hợp với người trẻ, chỉ nên làm chung với đồng với đồng trang lứa. Sự lợt lạt trong tình cảm là do bạn.

Thiên bình (Từ 23.9 đến 22.10)

Những vướng mắc trong công chuyện làm ăn hay tiền bạc sẽ được giải quyết gọn ghẽ tuần này. Có nhiều thuận lợi, mạnh dạn lên kế hoạch cho những thứ "khó nhằn" lâu nay, dù mọi thứ dĩ nhiên là không đơn giản. Chủ động hâm nóng tình cảm bằng một món quà, một xuất phim hay nghe nhạc cũng chính là cách đem niềm vui cho chính mình.

Bọ cạp (Từ 23.10 đến 21.11)

Có chút uể oải, mệt mỏi, đừng vội bày ra điều gì quá sức. Công việc có chút chểnh mảng, gây hao hụt niềm tin ít nhiều nơi công sở. Bạn có thể là đầu mối cho sự nặng nề, bực bõ trong gia đình. Nên tìm cách tạo sự vui vẻ, đầm ấm để còn có động lực làm việc. Bạn luôn là người "đứng mũi chịu sào".

Nhân mã (Từ 22.11 đến 21.12)

Thẳng thắn là cách xử trí tốt nhất trong mối quan hệ bạn bè hay tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng bao giờ trói bạn vào những bí mật, nên cởi mở chia sẻ sẽ tìm được tiếng nói chung. Mọi chuyện nên tin vào khả năng tự xử của bản thân hơn là trông đợi sự trợ giúp của ai.

Ma kết (Từ 22.12 đến 19.1)

Tuần này khá vui trong công việc nhưng lại dễ xảy ra hục hặc với bạn bè, dù tính bạn vốn nhường nhịn. Đừng vội xem thường ý tưởng của người trẻ, họ chính là làn gió mới giúp bạn thấy cuộc sống tươi mới hơn. Tuy nhiên, tin vào khả năng tự tổng hợp và phân tích của mình, bạn sẽ có những ý tưởng mới thật đáng giá.

An Khuê