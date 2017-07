Là nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên người Mỹ nổi lên trong khoảng thập niên 1990 sau khi tham gia bộ phim Mallrats rồi tiếp đó giành giải Oscar cho kịch bản phim Good Will Hunting. Từng tham dự khá nhiều bộ phim có kinh phí lớn như Armageddon, Trân Châu cảng, Changing Lanes, The Sum of All Fears và Daredevil.



Ứng với cung Sư tử, người nam thuộc cung này thường có tính kiên nhẫn nhưng nếu bị kích động sẽ không ai lường được sự bứt phá lên đến cỡ nào. Đây là cung có vẻ cô đơn nếu không tích cực tìm ra lối đi riêng hay đam mê của bản thân.

Bảo Bình (Từ 20.1 đến 18.2)

Công việc đòi hỏi nhiều năng lượng nên cần tập trung. Sự chểnh mảng, lơ là đôi khi phá hỏng mọi thứ bạn đã gầy dựng - cố gắng thời gian ngắn mà tính hiệu quả lâu dài. Đang lúc gặp chuyện thị phi, khó lòng tránh bị nói xấu; tốt nhất là để ngoài tai. Trước khi đi công tác xa, nên dành thời gian chăm chút người ấy.

Song ngư (Từ 19.2 đến 20.3)

Đang có hiểu nhầm trong công việc. Tự nhận phần thiệt về mình, đừng đôi co hoặc chủ động dàn hòa sẽ cải thiện tình hình. Vài chuyện liên quan đến tài chính nên hòa hoãn, bắt đầu vào mùa thu sẽ hợp lý hơn. Làm nhiều thì cũng nên cân đối để dành cho mình sự nghỉ ngơi, thụ hưởng. Tránh to tiếng, dù bạn biết mình không sai.

Bạch dương (Từ 21.3 đến 19.4)

Cho dù bạn đúng, đừng “vạch lá tìm sâu”; chuyện gì cho qua được nên gạt sang một bên. Mối quan hệ đồng nghiệp luôn phức tạp, không đơn giản như bạn thấy từ phía bề mặt; kiệm lời và khéo léo hơn để tạo cho mình vỏ bọc an toàn. Bạn luôn có nhiều “độ” để vui nhưng tuyển chọn theo kiểu tinh lọc, tránh điều tiếng không hay.

Kim ngưu (Từ 20.4 đến 20.5)

Vài chuyện chững lại, cảm giác không đúng tiến độ gây cho bạn sự lo lắng. Tuy nhiên, cứ tiếp tục theo đà định sẵn, đừng thay đổi - nhất là với những kế hoạch đã chuẩn bị lâu nay. Cứ dứt khoát, đừng bận lòng vì chuyện cũ. Về mặt tình cảm, có đôi co - bất hòa đầu tuần nhưng cuối tuần sẽ xích lại gần nhau hơn.

Song sinh (Từ 21.5 đến 21.6)

Trong làm ăn chung cũng có người đỡ đần, bọc lót - nhờ vậy chuyện gì với bạn cũng trở nên dễ xoay trở, không quá bận lòng. Vài chuyện liên quan tiền bạc, tránh vay mượn nhưng ngược lại cũng nên mạnh dạn nói “không” nếu khả năng tài chính quá eo hẹp, đừng ngại mất lòng. Có vẻ sắp tốn kém vì phải có chi phí bất ngờ.

Cự giải (Từ 22.6 đến 22.7)

Mọi thứ vẫn tuần tự tiến lên, chậm nhưng ổn thỏa. Thời gian này nên dành riêng để đầu tư về sở thích cá nhân, tập một thói quen tích cực chẳng hạn bơi lội hay đến phòng gym một giờ nhất định - đây chính là điều mang đến niềm vui mới cho cuộc sống tẻ nhạt. Nếu không sớm thay đổi, sức khỏe sẽ có vài phiền phức.

Xử nữ (Từ 23.8 đến 22.9)

Do tính cởi mở, có phần bốc đồng mà bạn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, đã đến lúc thay đổi một chút - kín kẽ và cẩn trọng trước những kế hoạch riêng; lựa lời tâm sự và cũng nên chọn “đối tác” phù hợp. Khi chuyện liên quan đến tình cảm không như ý, tránh nhắc đến. Tự động sau đó mọi chuyện sẽ về nếp cũ.

Thiên bình (Từ 23.9 đến 22.10)

Nhiều việc đổ dồn một lúc nên khó tránh cáu kỉnh. Nếu biết rằng “giận mất khôn”, bạn nên kiệm lời, kìm nén sự nóng giận sẽ là cách giúp cho bạn sự bình tĩnh bây giờ và cả về sau. Cư xử chừng mực, bình tĩnh bao giờ cũng được đánh giá cao. Vài xáo trộn với lý do khách quan, nhưng kết quả lại không đáng ngại.

Bọ cạp (Từ 23.10 đến 21.11)

Tuyệt đối giữ bình tĩnh, kiềm chế hết sức để tránh “bùng nổ” với người thân. Vài chuyện không vui gây sức ép chung; tuy nhiên đến giữa tuần mọi thứ cũng sẽ ổn hơn. Tiền bạc giai đoạn này đã bắt đầu khởi sắc, vài chia sẻ lợi nhuận giúp bạn “rủng rẻng” hơn. Nên lên kế hoạch đi đâu vài ngày sẽ giúp bạn thấy thoải mái.

Nhân mã (Từ 22.11 đến 21.12)

Dù rằng làm nhiều thì có cơ hội dành dụm hơn nhưng đừng quá tham công tiếc việc. Đôi khi sự quá sức sẽ mang đến tác dụng ngược. Biết sắp đặt công việc theo tiến độ, dành thơi gian chăm chút bản thân để tái tạo năng lượng hơn là “cày cục” mà không khoa học. Điều chỉnh lại cách ăn uống là cách giúp bạn nạp năng lượng.

Ma kết (Từ 22.12 đến 19.1)

Công việc đã đến hồi ổn định nên ưu tiên nhất với bạn lúc này là đời sống tình cảm. Dành thêm thời gian chăm sóc, chia sẻ và gần gũi để mối quan hệ hiện tại có điều kiện nảy nở. Bớt làm việc, tạo niềm vui riêng cũng là cách bạn tạo hấp lực cho mình. Dường như điều bạn mong chờ, kết quả chưa đến tuần này.

An Khuê