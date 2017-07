Khi nào phương tiện thủy vi phạm sẽ bị tịch thu? Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68, Công an TP.HCM) cho biết theo quy định tại Khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ thì cơ quan chức năng sẽ thông báo ít nhất 2 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan người có thẩm quyền tạm giữ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài ra, PC68 cũng cho biết trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát đường thủy thuộc PC68 đã ra quyết định xử phạt 97.135 trường hợp vi phạm, với số tiền là 15.388.825 đồng trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Các lỗi chủ yếu: chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, chở quá số người được phép chở của phương tiện (đối với phương tiện chở khách); về điều kiện hoạt động của phương tiện (đăng ký, đăng kiểm), trang bị không đủ số lượng trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa; vi phạm về quy tắc giao thông, người điều khiển phương tiện có bằng cấp không phù hợp với loại phương tiện mình điều khiển, vi phạm về tín hiệu neo đậu phương tiện. Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68, Công an TP.HCM) cho biết theo quy định tại Khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ thì cơ quan chức năng sẽ thông báo ít nhất 2 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan người có thẩm quyền tạm giữ.