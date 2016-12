Đó là người dân ở các xã: Đại Sơn, Đại Hưng (H.Đại Lộc); xã Duy Tân, Duy Thu (H.Duy Xuyên) và xã Điện Phong, Điện Quang (H.Điện Bàn). Tổng kinh phí trong đợt trao quà lần này là 300 triệu đồng.

Cụ ông Đỗ Tuân, 80 tuổi, ở thôn Hội Khách Đông, xã Đại Sơn, H.Đại Lộc đến hội trường của thôn nhận quà trong bộ quần áo cũ mèm. Cụ Tuân nói: “Lũ lần này muộn nên thiệt hại nặng nề so với những năm trước bởi bà con không có sự chuẩn bị, hoa màu mất sạch, vườn đậu phộng nhà tôi cũng tan tành”. Cụ Tuân sống một mình sau khi cụ bà qua đời, con cháu đã ra riêng hết nên khó khăn càng chồng chất.

Nhận phần quà gồm 10 kg gạo, thùng mì gói cùng nhu yếu phẩm, cụ Tuân vui lắm. “Số gạo, mì này về chắc cũng chia lại cho con cháu, tụi nó đứa nào cũng khổ, khó khăn vì mất trắng hoa màu vừa gieo trồng trong trận lũ vừa qua”, cụ Tuân nói.

Ông Trương Văn Mười - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, cho biết đợt lũ vừa qua khiến giao thông, đường sá, hoa màu, tài sản của người dân trong tỉnh thiệt hại nặng, ước tính khoảng 277 tỉ đồng. “Hiện bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam rất cần hỗ trợ kinh phí để mua giống cây trồng. Và một điều chắc chắn rằng năm nay bà con vùng lũ mất tết. Vì thế những phần quà hỗ trợ bà con sau lũ cũng như đón tết có ý nghĩa lớn”, ông Trương Văn Mười nhắn gửi.

Giúp học sinh mua sắm sách vở, dụng cụ học tập

Cùng ngày, Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty CP đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Cả) và Tỉnh đoàn Bình Định trao 200 suất quà (500.000 đồng/suất) cho học sinh các trường ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định.

Lũ đi qua, hầu hết các trường này đều hư hỏng bàn ghế, đồ dùng học tập. “Cảm ơn Báo Thanh Niên và Công ty CP đầu tư Đèo Cả, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao quà cho các học sinh, tạo điều kiện cho các em có sách vở và mua sắm các vật dụng cần thiết”, thầy Nguyễn Đảm, Hiệu phó nhà trường nói.

Dịp này, Báo Thanh Niên cũng phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên và Công ty CP đầu tư Đèo Cả đến vùng lũ xã An Định, H.Tuy An (Phú Yên), trao 200 suất quà (500.000 đồng/suất) cho bà con ở đây. Ông Lê Đức Hiệp, đại diện Công ty CP đầu tư Đèo Cả, xúc động nói: “Những phần quà này rất nhỏ so với những thiệt hại của bà con, nhưng đây là tấm lòng của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty, với mong muốn chia sẻ cùng bà con trong lúc khó khăn này”.

Cũng trong ngày 22.12, đoàn công tác xã hội của Tập đoàn Gemadept phối hợp với Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức trao tặng 320 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người dân vùng lũ ở các huyện Đức Phổ, Mộ Đức và Bình Sơn. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Giám đốc Công ty CP cảng quốc tế Gemadept Dung Quất, cho biết toàn bộ số tiền trên do cán bộ, nhân viên tập đoàn ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Quảng Ngãi. Đợt lũ trước, Tập đoàn Gemadept cũng đã giúp đồng bào vùng lũ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với tổng trị giá 600 triệu đồng.

Hội 81 anh em thắp sáng tình thương Gia Lai phối hợp với Thanh Niên cũng đã đến với bà con vùng bị thiệt hại nặng do lũ lụt tại xã Cát Minh, H.Phù Cát (Bình Định). Đây là một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua. Đoàn đã tặng hơn 2 tấn gạo, mì gói và 40 triệu đồng tiền mặt để động viên người dân trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Ông Châu Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cát Minh cho biết: “Lũ về là tan hoang cả. Thiệt hại trong đợt lũ dữ này ở xã Cát Minh là hơn 48 tỉ đồng. Tấm lòng của đoàn từ thiện và Báo Thanh Niên đến với bà con lúc này rất đáng quý”.

