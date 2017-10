Việt Hương - Nghệ sĩ chuyên cần tự tạo ra may mắn

Ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bằng chất giọng miền Nam khàn khàn nhưng hào sảng đặc trưng, Việt Hương với những bước đi chậm mà chắc từ lĩnh vực hài sang điện ảnh luôn đạt được những thành tựu nhất định. Nếu như ở lĩnh vực hài, chỉ cần nghe thấy tiếng Việt Hương, chưa cần thấy mặt là mọi người đã râm ran tiếng cười; thì trên màn ảnh rộng, tuy không được chọn là “mỹ nhân câu khách” nhưng những vai diễn cá tính của chị luôn đóng vai trò làm “át chủ bài” không thể thiếu cho cả bộ phim. Cũng như bao nghệ sĩ khác, con đường thành công của Việt Hương không hề trải hoa hồng, chị sống hết mình, đam mê với nghề như cách chị nói vui: “Diễn tới chừng khô máu thì thôi!”.

Khi được hỏi rằng Việt Hương có cảm thấy may mắn không khi nghệ sĩ hài đang được công chúng ưu ái hơn, họ có đất “dụng võ” không chỉ trong một lĩnh vực duy nhất và quan trọng hơn hết là từ đó, họ có nhiều hơn những cơ hội sống hết mình với nghề và cải thiện cuộc sống chị chia sẻ: “May mắn được tạo ra từ nỗ lực của bản thân các anh chị em nghệ sĩ, không có thời nào tự nhiên danh hài lại nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả mà không có sự nỗ lực cả. Quan trọng là mình diễn hết sức, không ngừng đam mê, không ngừng sáng tạo để đem đến những tiểu phẩm chất lượng thì khán giả vẫn sẽ ủng hộ, dõi theo mình”.



Việt Hương: “Thành tỉ phú cũng có khó đâu ai ơi!”

Tuy là người độc lập, tin rằng bản thân hoàn toàn có thể tự tạo ra may mắn, song Việt Hương vẫn chia sẻ rằng chị đôi khi cũng tin có những vận may “từ trên trời rơi xuống”. Chị quan trọng thái độ mình đón nhận nó như thế nào, tích cực xem nó như là một cơ hội để “may mắn hơn”. Chị kể: “Anh chị em nghệ sĩ nếu có dịp ngồi “tám” với nhau cũng hay ước gì mình trúng vé số vài tỉ đồng đổi vận, có tiền mình sẽ dựng một nhóm hài, xây lại sân khấu và làm được đủ thứ trên đời… Thiệt ra ước mơ thì ước mơ, mình vẫn phải tự thân nỗ lực thôi chứ ai cho. Nhưng mà Hương nghĩ thi thoảng "khổ quá" thì mình cũng nên tin có ngày may mắn sẽ “dòm” tới mình, để mình lạc quan hơn chút cũng có sao!”.

Như vài hôm gần đây mọi người nghe thấy trên TV, trên đài có phát: “Mỗi ngày tui chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui tui chọn làm người giàu” ít nhiều sẽ cảm nhận được tinh thần lạc quan không ai sánh bằng của Việt Hương. Đến cả chuyện làm người giàu chị cũng tự quyết được thì có gì là quá khó. Được biết, đây là chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay do nhãn hàng OMO tài trợ và Việt Hương được chọn mặt gửi vàng trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch. Với tinh thần luôn “hướng về ngày mai tươi sáng”, quyết định đồng hành cùng OMO lần này, Việt Hương muốn gửi gắm thông điệp làm tỉ phú thật ra không quá khó, dù may mắn do mình tạo ra hay “trên trời rơi xuống” thì quan trọng vẫn là tinh thần lạc quan với cuộc sống.

Như vài hôm gần đây mọi người nghe thấy trên TV, trên đài có phát: “Mỗi ngày tui chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui tui chọn làm người giàu” ít nhiều sẽ cảm nhận được tinh thần lạc quan không ai sánh bằng của Việt Hương. Đến cả chuyện làm người giàu chị cũng tự quyết được thì có gì là quá khó. Được biết, đây là chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay do nhãn hàng OMO tài trợ và Việt Hương được chọn mặt gửi vàng trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch. Với tinh thần luôn “hướng về ngày mai tươi sáng”, quyết định đồng hành cùng OMO lần này, Việt Hương muốn gửi gắm thông điệp làm tỉ phú thật ra không quá khó, dù may mắn do mình tạo ra hay “trên trời rơi xuống” thì quan trọng vẫn là tinh thần lạc quan với cuộc sống.

Cùng tìm hiểu cách trở thành tỉ phú “dễ như chơi” của Việt Hương Chương trình khuyến mại “Mua OMO, có cơ hội trúng 5 tỉ đồng mỗi tuần” diễn ra từ ngày 24.9 đến ngày 29.10.2017 dành cho tất cả các khách hàng khi mua sản phẩm Bột giặt OMO Sạch cực nhanh loại 4,5 kg hoặc Bột giặt OMO Sạch cực nhanh loại 6 kg. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỉ đồng bao gồm 4 giải đặc biệt trúng 5 tỉ đồng tiền mặt hằng tuần. Bên cạnh cơ hội “trúng lớn”, người tiêu dùng còn có cơ hội “trúng liền” 10.000 - 15.000 đồng vào tài khoản điện thoại sau mỗi tin nhắn tới tổng đài tự động 6089. Đón xem chương trình quay số ngẫu nhiên thông báo người trúng giải “tỉ phú” hằng tuần vào lúc 18 giờ 30 trên đài TodayTV các ngày 6.10.2017 - 15.10.2017 - 22.10.2017 và 29.10.2017.

Nguồn: OMO