Người ta đã nói quá nhiều về Phú Mỹ Hưng như một khu đô thị giàu có, văn minh với đường xá rộng rãi, nhiều cây xanh, sông nước hữu tình, hồ Bán Nguyệt lung linh ánh đèn khi màn đêm buông xuống… Nhưng có lẽ Phú Mỹ Hưng còn có nhiều nét văn hóa đặc thù hơn thế nữa!

Ẩm thực

Không biết từ bao giờ cộng đồng người Hàn Quốc đã hình thành tại nơi đây, khắp các con đường lớn nhỏ trong khu đô thị này xuất hiện rất nhiều các quán ăn, siêu thị, tiệm làm tóc của người Hàn Quốc. Các món ăn quen thuộc như: bibimbap, kimchi, topokki, gà chiên hay mì gà cay... dần dà đã trở nên quen thuộc với cư dân địa phương.

Ngoài cộng đồng Hàn Quốc, một bộ phận cư dân Ấn Độ cũng tìm về nơi đây sinh sống. Tại các khu Sky Garden hay trục đường chính Bùi Bằng Đoàn đã xuất hiện các quán ăn Ấn Độ với món masala hay cơm nị ngon… quên sầu.

Người Thái, người Nhật, người Úc, người Đức, người Hoa cũng chen chân với các nhà hàng có món đặc trưng mang hương vị truyền thống của quốc gia họ như tom yum, xúc xích, bia, ngỗng quay, sushi… Thật chẳng thiếu thứ gì.

An ninh

Phú Mỹ Hưng được xem là một trong những khu đô thị an ninh nhất Việt Nam. Camera giám sát giao thông và camera giám sát an ninh, được bố trí nhiều nơi. Các nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản, luôn tuần tra và đóng chốt tại các giao lộ quan trọng, họ luôn xuất hiện kịp lúc để giải quyết ngay tức thì các sự cố về giao thông, an ninh, trật tự khu vực, khiến cho cư dân và khách vãng lai, luôn có cảm giác an tâm khi thả bộ trên các vỉa hè rộng rãi, thoáng mát.

Đặc biệt, một hình ảnh rất đáng yêu, thường xuyên xuất hiện trên các trục đường đông đúc: nhân viên bảo vệ sẵn sàng hỗ trợ, dẫn khách bộ hành băng qua đường, dù bất kể nắng hay mưa.

Tiện ích

Ngay trong khu đô thị được thiết kế với đường xá rộng rãi, hợp lý, nhiều chỗ đậu xe này còn có hai hệ thống mall và siêu thị hiện đại, sang trọng là Crescent Mall và Vivo City. Ngoài còn có rất nhiều hệ thống cửa hàng tiện lợi, không chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu mua sắm, xem phim, giải trí, ăn uống,... cho cư dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn, cho các du khách từ các khu vực khác đổ về.

Các hệ thống khách sạn và trung tâm triển lãm SECC lớn nhất TP.HCM cũng là một trong những điểm đến thường xuyên của du khách và doanh nhân.

Cũng sẽ thật là thiếu sót nếu không đề cập đến hai bệnh viện lớn và cao cấp của TP.HCM là bệnh viện FV và Tâm Đức tọa lạc tại trung tâm Phú Mỹ Hưng. Nơi đây không chỉ phục vụ cho bệnh nhân cả nước, mà còn là bệnh nhân đến từ các quốc gia lân cận như Lào, Camphuchia, Hàn Quốc… do chất lượng chữa bệnh và dịch vụ mang tầm quốc tế, nhưng giá viện phí lại rất rẻ so với các bệnh viện nước ngoài.

Ngoài ra, hệ thống trường học với hạ tầng hoàn hảo như Nam Saigon, Lawrence Sting, trường Đài Loan, trường Canada… giúp cho các bậc phụ huynh khó tính luôn cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con em mình vào đó.

Kết nối

Đường Nguyễn Văn Linh là trục đường chính với thiết kế chiều rộng đường lên đến 120 m kết nối trực tiếp qua cầu Phú Mỹ với Đường vành đai 2 đi cao tốc Long Thành Dầu Giây đến khu vực miền Đông và cao tốc Trung Lương đi miền Tây của đất nước, cũng như giúp việc di chuyển đến và đi các khu vực lân cận như Q.1, Q.2, Q.4, Q.9, Q.5, Q.6… thật dễ dàng.

Dự án Bus đường sông kết nối Q.1 và Q.7 cũng là một điểm son đa dạng hóa phương tiện dịch chuyển cho cư dân Phú Mỹ Hưng.

Ngoài ra nhiều dự án xây cầu kết nói Q.7 với Q.2, mở thêm đường nối Q.4 với Q.7 đã và sẽ thực hiện giúp cho giao thông trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Ước mơ

Niềm mơ ước của nhiều người dân TP.HCM là được làm việc và sinh sống tại Phú Mỹ Hưng bởi môi trường, cảnh quan, trật tự, tiện ích của một quần thể kiến trúc được thiết kế, xây dựng một cách hài hòa và khoa học.

Cư dân sinh sống tại Phú Mỹ Hưng luôn có niềm tự hào khi nhắc đến nơi mình đang cư ngụ bởi lẽ tiếng tăm tốt đẹp về khu đô thị này đã giúp nâng tầm giá trị của họ lên một mức cao hơn.

Phú Mỹ Hưng đã trở thành một chuẩn mực để người trẻ phấn đấu và người già tìm đến, với cùng chung một mục đích là tìm kiếm sự an bình, tiện nghi và đẳng cấp cho cuộc sống

Quả thật, Phú Mỹ Hưng đúng là điểm đến của những ước mơ.

Đào Thanh Lưu