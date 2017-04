Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP.Hải Phòng, từ năm 2016 đến nay, đã có 14 vụ lật xe xảy ra ở vòng xuyến này. Trong đó, riêng tháng 11.2016 có tới 7 vụ. Từ đầu năm 2017 đến nay xảy ra 4 vụ. “Rất may các vụ lật xe chưa làm ai tử vong. Nhưng nếu cứ để xảy ra lật xe như thế này thì rất nguy hiểm vì khu vực này có nhiều người và phương tiện qua lại. Người dân rất lo lắng, chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản báo cáo lên trên, đề xuất khắc phục”, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) cho biết.

Theo phản ánh của các lái xe, vòng xuyến trên trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 quá to. Khi các xe trọng tải lớn, nhất là xe container lưu thông từ cầu Rào 2 xuống, gặp vòng xuyến phải cua sang phải một vòng khá rộng, sau đó lại cua về bên trái với đoạn cong tương đương nên rất dễ bị lật nếu chạy với tốc độ tương đối nhanh.

Về mặt thiết kế, một lãnh đạo PC67 Công an TP.Hải Phòng nhận định, vòng xuyến trên trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 bị sai về kỹ thuật thiết kế. Lẽ ra, vòng xuyến phải có độ dốc vào trong để tăng độ bám của xe nhưng lại thiết kế có dốc dần ra phía bên ngoài. Theo các lái xe, nên thu hẹp vòng xuyến và nâng cao phần đường phía ngoài thì mới hạn chế được nguy cơ lật xe.

Ông Vũ Đức Hùng, Chánh văn phòng Sở GTVT TP.Hải Phòng cho rằng, việc thu nhỏ vòng xuyến hay nâng đường là không khả thi vì vòng xuyến này là điểm nối đường cầu Rào 2 với đại lộ Đông Tây đang triển khai. “Khi đại lộ Đông Tây hoàn thành thì sẽ sửa vòng xuyến luôn một thể, cách tốt nhất bây giờ là cắm biển hạn chế tốc độ và làm gờ giảm tốc”, ông Hùng nói. Trên thực tế, cuối năm 2016, Sở GTVT TP.Hải Phòng đã cắm biển hạn chế tốc độ (50 km/h) tại đây nhưng các vụ lật xe vẫn tiếp tục xảy ra.

Theo Sở GTVT, nguyên nhân gây ra lật xe chủ yếu do ý thức của lái xe kém . Các vụ lật xe đều xảy ra vào sáng sớm hoặc trưa vắng. “Khi đó, có thể do vắng cảnh sát giao thông trên đường nên các lái xe phóng nhanh, chạy ẩu. Sở GTVT TP.Hải Phòng đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, bắn tốc độ tại đây. Ban An toàn giao thông thành phố cũng đang tích cực tuyên truyền về điểm đen này để các lái xe biết và ý thức hơn khi lưu thông qua đây”, ông Hùng nói.