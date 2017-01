Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến sáng nay 10.1, không khí lạnh đã tác động đến các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa nhỏ rải rác trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ.



Cho đến 7 giờ sáng 10.1, nền nhiệt độ ở các tỉnh giảm nhanh do ảnh hưởng và tác động của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Sa Pa (Lào Cai) là 12 độ C; còn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 14 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ đo tại Láng, khu vực Hà Đông là 21 độ C.