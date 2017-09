Quyên góp hơn 500 triệu đồng giúp người dân Quảng Bình Berjaya Gia Thịnh ủng hộ khẩn cấp 200 triệu đồng Ngày 17.9, tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Nguyễn Hữu Cảnh - Quảng Bình tổ chức hội nghị thường niên và công bố quyết định trở thành hội viên Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI). Tại hội nghị, các doanh nhân, nhà báo, cán bộ, công chức là con em người Quảng Bình sinh sống, làm việc tại TP.HCM đã quyên góp trên 500 triệu đồng, trong đó GS Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông, ủng hộ 100 triệu đồng gửi về quê hương hỗ trợ người dân đang gánh chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ngày 17.9, tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Nguyễn Hữu Cảnh - Quảng Bình tổ chức hội nghị thường niên và công bố quyết định trở thành hội viên Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI). Tại hội nghị, các doanh nhân, nhà báo, cán bộ, công chức là con em người Quảng Bình sinh sống, làm việc tại TP.HCM đã quyên góp trên 500 triệu đồng, trong đó GS Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông, ủng hộ 100 triệu đồng gửi về quê hương hỗ trợ người dân đang gánh chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. • Công ty Cổ Phần Đầu tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh (công ty con của Tập đoàn Berjaya - đối tác phát triển dự án vận hành hệ thống kỹ thuật xổ số điện toán với Vietlott tại Việt Nam), thông qua Báo Thanh Niên và Báo điện tử Một Thế Giới, đã nhanh chóng trích 200 triệu đồng nhằm chung tay giúp sức cùng đồng bào miền Trung đang chống chọi với thiên tai. Bão số 10 với gió giật cấp 15 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta từ Nghệ An đến Quảng Trị gây những thiệt hại nặng nề. Bão đã làm tốc mái hơn 110.000 ngôi nhà, mạng lưới giao thông và mạng viễn thông tê liệt, điện lưới mất trên diện rộng. Sau cơn bão, người dân lại phải tiếp tục gồng mình với mưa lớn và nguy cơ lũ quét. Dù cơn bão số 10 đã đi qua nhưng hậu quả để lại vẫn còn kéo dài và nặng nề, tác động lâu dài tới cuộc sống của bà con. Đây chính là lúc người dân vùng bão lũ cần sự chia sẻ, trợ giúp hơn bao giờ hết từ cộng đồng. Báo Thanh Niên sẽ nhanh chóng chuyển số tiền cứu trợ của Berjaya Gia Thịnh đến những địa chỉ cần kíp nhất. Đình Phú - C.N