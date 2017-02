Xin đừng lợi dụng tháng giêng: Nghỉ ngơi, vui chơi phải lành mạnh

Kỳ nghỉ là dịp hiếm hoi để thư giãn, vui vẻ, tái tạo năng lượng thì ở ta, lễ tết trở thành những ngày tàn phá sức khỏe của đại bộ phận người dân. Ăn béo, giàu đạm, uống rượu bia nhiều, thức khuya... là những điều người ta hay làm ở kỳ nghỉ tết. Đã đến lúc mỗi người nên quan niệm cho đúng về kỳ nghỉ, về tết, nhà nước cần có các giải pháp để hướng người dân vào quan niệm đúng về lễ, tết. Phải làm sao sau tết ai cũng thấy vui vẻ, khỏe và hăng say trở lại công việc chứ không phải uể oải, mệt mỏi vì tết. Kỳ nghỉ là dịp hiếm hoi để thư giãn, vui vẻ, tái tạo năng lượng thì ở ta, lễ tết trở thành những ngày tàn phá sức khỏe của đại bộ phận người dân. Ăn béo, giàu đạm, uống rượu bia nhiều, thức khuya... là những điều người ta hay làm ở kỳ nghỉ tết. Đã đến lúc mỗi người nên quan niệm cho đúng về kỳ nghỉ, về tết, nhà nước cần có các giải pháp để hướng người dân vào quan niệm đúng về lễ, tết. Phải làm sao sau tết ai cũng thấy vui vẻ, khỏe và hăng say trở lại công việc chứ không phải uể oải, mệt mỏi vì tết. Nguyễn Thị Minh Trang (Q.4, TP.HCM) Một xã hội phát triển, có của ăn của để thì vào dịp tết người ta có nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn. Thế nhưng, chơi thế nào cho đẹp, đúng, vui vẻ, bổ ích, giàu văn hóa chứ đừng chơi theo kiểu bát nháo, phản cảm. Đó không phải là thư giãn, là hạnh phúc mà là trò hề cho thiên hạ, thể hiện sự suy đồi của đạo đức lẫn văn hóa. Một xã hội phát triển, có của ăn của để thì vào dịp tết người ta có nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi nhiều hơn. Thế nhưng, chơi thế nào cho đẹp, đúng, vui vẻ, bổ ích, giàu văn hóa chứ đừng chơi theo kiểu bát nháo, phản cảm. Đó không phải là thư giãn, là hạnh phúc mà là trò hề cho thiên hạ, thể hiện sự suy đồi của đạo đức lẫn văn hóa. Huỳnh Minh Phương (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) An Phong - Duy Khang (thực hiện)