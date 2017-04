Xoa dịu ngày hè

tin liên quan 'Kem ba ngàn' ở Singapore Nhiều lần đi chơi ở quốc đảo sư tử, được ở nhiều khách sạn sang trọng nhưng tôi ấn tượng nhất với chuyến đi vừa qua khi được đến ở một nơi rất dân dã tại khu phố mới mang tên Kembangan. Khi kem “biến hình”

Muốn đi qua những ngày “bức bối” ấy với một tâm trạng vui vẻ thì không nên bỏ qua việc thử những món lạ đang được “check in” nhiều nhất hiện nay.

Muốn “bỏ qua” kem cũng không được! Bởi que cà rem ngày xưa đã và đang được “biến hình” với hình thù và mùi vị khác nhau vô cùng hấp dẫn. Nếu là người thích sự sáng tạo thì hình dáng những que kem của tiệm Lickie Ice Dream (Huỳnh Thúc Kháng, Q.1) sẽ làm hài lòng bạn. Vì bên cạnh việc được thưởng thức vị xoài, bạc hà, yogurt, phúc bồn tử, đậu phộng với nguyên liệu nhập hoàn toàn từ Ý, những que kem ở đây còn được tạo hình tay gấu, hình trái tim, chiếc khiên của anh hùng Captain America... rất thú vị. Ngoài ra, tiệm còn có bán kem mì sợi vị kem matcha Nhật Bản và vanilla Than Tre giúp trẻ hóa cũng như đào thải độc tố cơ thể.

Được biết, kem mì sợi của Lickie Ice Dream được nhập nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn kem cuộn đến từ Thái Lan thì được được yêu thích nhờ kem sữa, trái cây tươi, mứt thơm ngọt và ăn kèm trái cây tươi, bánh kẹo, cốm, sữa khá phong phú cho khẩu vị. Bên cạnh món kem cuộn, có thể kể đến món kem xào chảo. Các loại kem đến từ xứ chùa vàng được bán ở nhiều nơi. Và quán Cremista (Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp) là một trong những địa chỉ dành cho những ai lỡ mê loại kem này. Ngoài việc đến tận nơi thưởng thức, thực khách cũng có thể nhấc điện thoại lên và gọi đặt hàng để có kem giao đến tận nơi.

Có lẽ trí tưởng tượng phong phú đến mấy bạn cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhâm nhi que kem dát vàng đâu nhỉ! Hoặc dù bạn có tưởng tượng đến thì cũng cho rằng đó là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng điều đó chẳng có gì là mơ mộng hay xa xỉ đâu, bởi chỉ cần 150.000 đồng là bạn đã có thể thưởng thức cây kem dát vàng ngay giữa lòng Sài Gòn. Theo một thực khách từng thưởng thức loại kem này là chị Hồng Nhung, nhà ở Tân Bình, thì: “Vị kem không hẳn là đặc biệt lắm nhưng nhờ lớp vàng được dát lên nên khó mà cưỡng lại chuyện muốn nếm thử nó. Nghe nói phần vàng này còn rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng làm đẹp da”. Kem dát vàng đang được bán tại cửa hàng La Vanille Paris, tầng B2 của TTTM Takashimaya (Saigon Centre). Nếu ngại nếm vàng thì bạn có thể khám phá thế giới của kem khói tại Kemistry (Trần Hưng Đạo, Q.1). Món kem này còn được gọi là kem ni tơ vì muốn tạo kem thì người làm phải đổ ni tơ lỏng trực tiếp vào máy đánh kem để làm lạnh dung dịch. Kem còn được kết hợp với bánh Macaron để gây thương gợi nhớ trong lòng thực khách. Món kem này được bán tại Hi Macaron, 143 Xuân Hồng, Q.Tân Bình. Ngoài việc được kết hợp với Macaron thì kem còn được ăn chung với bánh sandwich. Muốn biết được mùi vị của loại kem này, có thể đến Tiệm Kem Bé Ba, số 7 Huỳnh Thúc Kháng. Và đã kể các món kem lạ thì chẳng thể nào bỏ qua món bánh tổ ong kẹp kem ở Little Something, số 122 Hồ Tùng Mậu. Kem được mặc “lớp áo” bánh tổ ong nóng hổi sẵn sàng làm thực khách đắm lòng.

Chẳng phải tuyết cũng không phải bánh

Một món ngon mà thực khách không thể bỏ qua nếu muốn “bao tử” mát rượi là món bingsu (hay còn gọi là kem tuyết) đến từ Hàn Quốc. Món kem tuyết của xứ sở kim chi được làm từ sữa tươi nguyên chất. Thông qua máy chế biến, sữa tươi biến thành món giống như y như tuyết nên mới gắn liền với cái tên kem tuyết. Kem tuyết giống như đá bào được phối với đậu đỏ, sô cô la, dâu, quả mâm xôi, xốt phúc bồn tử, dưa lưới, xoài… Loại kem này được bán ở nhiều cửa hàng như Sul Bingsu (Nguyễn Trãi, Q.1), Snow Bings (Trần Hưng Đạo, Q.1), hay Izzibing (Phổ Quang, Q.Tân Bình) hoặc hệ thống Caffe Bene.

Một món ngon khác cũng đáp ứng được nhu cầu giúp bạn vừa nhâm nhi vị mát lạnh vừa khám phá được sự độc đáo của ẩm thực là món bánh cookie Pizookie. Bánh này là sự kết hợp ngẫu hứng giữa pizza và cookie với 2 vị brownie và red velvet được đặt trên chiếc chảo nóng. Phía bên trên lớp bánh là một viên kem vani. Bánh nóng ăn cùng kem lạnh sẽ khiến cho thực khách bước từ sự lạ lẫm này sang sự lạ lẫm khác. Én Tea House & Restaurant, đường Điện Biên Phủ là một trong những nơi đầu tiên bán loại bánh này. Lava cake là loại bánh có nhân chảy, thường được ăn cùng với kem đang được lòng nhiều thực khách. Điểm thú vị của loại bánh này nằm ở nhân chảy bên trong tạo hiệu ứng mà nhiều người vẫn gọi vui là “núi lửa” phun trào. Bánh thường được ăn cùng với kem tươi.

Một món ngon khác mà thực khách cũng nên nếm thử một lần trong đời là Haru Haru Parfait. Món này có vị chua ngọt thanh nhẹ của quýt Nhật Yuzu. Haru Haru Parfait còn có sự kết hợp của Yuzu Mochi phủ bột đậu nành Kinako cùng vị bùi béo của Matcha Pudding. Món này hiện đang có mặt tại hệ thống quán MOF Japanese Sweets and Coffee. MOF được mệnh danh là thiên đường của các tín đồ mê kem, yêu trà xanh, đậu đỏ và thường mơ mộng về xứ sở hoa anh đào.

