Mỗi năm có hơn 186.300 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ trên toàn thế giới (tương ứng hơn 500 trẻ em mỗi ngày) và ở Việt Nam con số đó là gần 2.000. Riêng trẻ em, theo ngành y tế Việt Nam ghi nhận, trung bình mỗi ngày có 5 trẻ em tử vong vì TNGT, chiếm từ 24 - 26% tổng số trẻ em chết do tai nạn thương tích (nguồn: Báo Công an Nhân dân 2016).



Tổ chức các chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức về an toàn giao thông (ATGT) cho cộng đồng nói chung và trẻ em nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội. Một trong những lý do tạo nên sự thành công của chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” năm 2016 là sử dụng hình ảnh nhân vật Doraemon - một nhân vật hết sức gần gũi và đáng yêu với trẻ em Việt Nam để truyền tải thông điệp ATGT. Và đây cũng chính là tiền đề để “Doraemon với An Toàn Giao Thông” năm 2017 tiếp cận được nhiều em học sinh hơn và mang lại những chuyển biến rõ rệt hơn trong nhận thức và ý thức về ATGT cho các em cũng như các bậc phụ huynh.

Trong hành trình thực hiện mục tiêu “Cook happiness”, Acecook Việt Nam rất cảm kích và vinh hạnh khi tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng chương trình 2017 của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an. Acecook Việt Nam mong rằng có thể đóng góp công sức của mình để bảo vệ sự an toàn cho nụ cười trẻ thơ và thế giới ngày mai.

Trong gần 2 tháng phát động cuộc thi khẩu hiệu “Doraemon với An Toàn Giao Thông” năm 2016, cuộc thi đã thu hút được 24.257 khẩu hiệu dự thi. Trong tháng 10.2016, ban tổ chức chương trình đã tiến hành tổ chức 35 lớp học ngoại khóa ATGT, phát hơn 50.000 cuốn sổ tay ATGT, huy hiệu ATGT, thước kẻ ATGT cho học sinh tiểu học tại 5 địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Yên Bái. Phối hợp với Sở GD-ĐT trên toàn quốc dán 31.000 tờ áp phích với khẩu hiệu tuyên truyền “Niềm vui theo em đến trường là sự an toàn trên từng bước đi” - khẩu hiệu tuyên truyền đã đạt giải năm 2016.

Trong lễ phát động chương trình (ngày 6.9) tại Cục Cảnh sát giao thông (Hà Nội), ông Kato Kazuo, Giám đốc khối marketing Acecook Việt Nam rất vui vì Acecook Việt Nam là đơn vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong năm 2017. Với slogan "Cook happiness", Acecook Việt Nam mong muốn thông qua nền ẩm thực sẽ mang đến những sản phẩm an toàn, từ đó đem tới cho người tiêu dùng Việt niềm hạnh phúc. Công ty rất đồng tình với hoạt động giáo dục ATGT thông qua hình ảnh chú mèo máy Doraemon để trẻ em Việt Nam có thể dễ dàng tiếp nhận và phòng tránh TNGT.

Tương tự như lời phát biểu của ông Kato Kazuo, trong tất cả các hoạt động của Acecook Việt Nam, tiêu chí hạnh phúc vì một tương lai xã hội tốt đẹp hơn luôn được đặt lên yếu tố hàng đầu, và đây cũng chính là động lực hoạt động tài trợ cho các chương trình như “Doraemon với An Toàn Giao Thông”. Và minh chứng rõ ràng hơn cả là hành trình hơn 20 năm thực hiện lời hứa “Cook happiness” bằng cách tổ chức và đồng hành cùng các chương trình ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần của Acecook Việt Nam. Có thể điểm qua nhiều hoạt động tiêu biểu như chương trình trao 60 suất Học bổng Acecook Việt Nam trị giá 684 triệu đồng, hỗ trợ 1.000 thùng mì cho người dân Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lụt”, “Hỗ trợ 1.000 thùng mì cho bà con vùng lũ Yên Bái, Sơn La vừa qua”, tặng 100 bồn chứa 1.000 lít cho hộ nghèo vùng hạn hán tỉnh Ninh Thuận... hay đời sống tinh thần của người dân như chương trình hòa nhạc “Happiness Concert By Acecook Vietnam 2017”...

Nguồn: Acecook Việt Nam