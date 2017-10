Cách bảo vệ tính mạng con của bà mẹ Mỹ gây 'sốt' cộng đồng mạng

Theo đó, Jenna Casado Rabberman đã đăng hình ảnh hai chiếc ghế dành cho trẻ em (child carseat) vẫn còn nguyên vẹn khi được lấy ra từ chiếc xe ô tô bị nát bét sau một vụ tai nạn giao thông. Nhờ vậy, hai đứa con của Jenna Casado Rabberman mới 2 tuổi và 6 tháng tuổi đều được an toàn, không có bất kỳ một vết xước nào trên cơ thể.

Jenna Casado Rabberman chia sẻ: "Tôi không phải người thích đăng những thứ quá nặng nề hoặc quá cá nhân lên Facebook, nhưng đây là nguyên nhân bạn nên cho con ngồi ghế trẻ em và thắt dây an toàn đúng cách bất cứ khi nào đi đâu... Dù con nhỏ của bạn có kêu gào rằng dây quá chặt, hay có phàn nàn về nút gài ở ngực hoặc phải ngồi quay ngược chiều xe chạy, thì cũng nên thắt dây an toàn cho con, để con ngồi ghế dành cho trẻ em. Đó là điều để bảo vệ chúng được an toàn...".

Câu chuyện cùng hình ảnh mà Jenna Casado Rabberman đăng tải ngay lập tức thu hút hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới yêu thích, chia sẻ. Trong đó có không ít những cặp vợ chồng vừa có con nhỏ ở Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) thì ở Việt Nam, các ông bố bà mẹ khi di chuyển đường dài vô cùng coi thường việc cài dây an toàn cho bản thân, thế nên ngó lơ luôn cả việc cho con nhỏ ngồi ghế trẻ em. "Hằng ngày chúng ta cứ cố công mua thực phẩm hữu cơ, máy lọc nước trăm triệu hay áp dụng một đống phương pháp giáo dục sớm mà đến những quy tắc an toàn tối thiểu thì quên", bà Trang nói, và cho biết thêm: "Hai con của mình từ nhỏ đã cho ngồi ở ghế dành cho trẻ em, rồi được cài chắc chắn ở ghế trên xe ô tô. Mình thấy cho trẻ em khi đi ô tô ngồi ghế dành cho trẻ em và đeo dây an toàn rất tiện, văn minh và đặc biệt là rất an toàn".

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng các ông bố bà mẹ đừng vì ngại cồng kềnh mà bỏ qua an toàn cho con. "Chịu khó đem theo ghế trẻ em, cho con ngồi vào đó. Sau đó cài dây an toàn cho con", Nhật Ánh, viết.

Cũng sau hình ảnh và câu chuyện mà Jenna Casado Rabberman kể, nhiều người đã giật mình vì bấy lâu nay quá thờ ơ trong việc bảo vệ con trong những chuyến đi đường dài. Họ quyết định: "Từ nay sẽ luôn cài dây an toàn cho con và để con ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em".

Xuân Phương

Ảnh: chụp từ Facebook