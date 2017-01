Tại Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH diễn ra cuối tuần qua ở Đà Nẵng (do Bộ GD-ĐT tổ chức), PGS-TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, cho biết trước thực trạng giáo viên mầm non còn thiếu trong khi thừa giáo viên phổ thông ở một số tỉnh, các địa phương đã có chính sách điều chỉnh “nội bộ”, tức là đưa giáo viên phổ thông dư thừa về dạy ở các trường mầm non.