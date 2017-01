Sang Singapore học từ những năm học cấp 2, đến nay Lê Mậu Hiếu (sinh năm 1993) đã là sinh viên năm cuối ngành hóa (ĐH Quốc gia Singapore - NUS). Với những năm học tập, sinh sống tại đảo quốc này, Hiếu gặt hái nhiều thành tích trong học tại trường và các hoạt động ngoại khóa nổi bật.



Bất ngờ với giải nhì môn địa lý toàn trường

Thông qua anh trai của mình đang theo học tại Singapore, Hiếu biết đến học bổng A*STAR. Đây là dạng học bổng theo trường (100% tiền học, chi phí sinh hoạt và tiêu dùng). Hiếu kể: “Thật ra, gia đình mình đã hướng cho mình du học từ năm lớp 6. Lúc ấy, mình phải thi 4 vòng là toán, Anh văn, IQ và phỏng vấn để giành học bổng. Theo mình, môn toán của Singapore dễ hơn so với toán ở Việt Nam. Ngược lại, Anh văn lại rất khó so với trình độ chung ở Việt Nam. Mình nhớ lại bài Anh văn đó vô cùng gay go vì họ đòi hỏi đọc hiểu và từ vựng rất nhiều trong khi cách học Anh văn của Việt Nam lúc đó vẫn đánh rất mạnh vào ngữ pháp”.

Trong suốt quá trình học tại Singapore, với những cố gắng của mình, Hiếu đã đoạt huy chương vàng tại giải CLB Taekwondo các lứa tuổi Singapore, lọt top 50 học sinh có kết quả tốt nghiệp tốt nhất của chương trình A'level, tại Trường Catholic Junior College và đoạt giải nhì môn địa lý toàn trường Saint Joseph's Institution, Singapore.

“Khi được giải nhì môn địa lý, mình rất bất ngờ và vui mừng vì mình là 'dân khoa học'. Với những môn khoa học, mình nắm bắt nhanh hơn. Còn riêng với môn địa lý, cách học ở đây rất khác ở Việt Nam. Nội dung học ở đây rộng và sâu hơn. Điều quan trọng là nó đòi hỏi học sinh phải hiểu tốt ngoài việc chỉ ghi nhớ để có thể phân tích và biện luận cho những bài luận trong kỳ thi. Đây là một kỹ năng mà mình chưa hề được biết khi học những môn xã hội ở trong nước. Do vậy, thời gian đầu mình gặp khó khăn trong việc học môn địa lý. Mình thường xuyên gặp thầy dạy địa lý sau giờ học để hoàn thiện kiến thức. May mắn cho mình là có anh học ở Singapore trong thời gian đó nên anh dạy cho mình cách khoa học để tiếp cận đề bài, kiến thức các môn xã hội nói chung”, Hiếu chia sẻ.

Nhập gia tùy tục

Theo kinh nghiệm của Hiếu, việc tham gia các dự án tình nguyện cộng với các chương trình ngoại khóa sẽ góp phần rất nhiều vào hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học ở Singapore. Anh bạn bật mí: “Mình nghĩ yếu tố xin học bổng ở Singapore cũng giống như những nơi khác là bạn phải chứng tỏ được khả năng của mình và chứng minh được rằng bạn sẽ tiếp tục học tốt sau khi giành được học bổng. Ví dụ, để có được học bổng từ NUS, các bạn có thành tích nổi bật sẽ được mời vào vòng phỏng vấn để được trao học bổng ASEAN. Tuy nhiên số lượng này không nhiều. Ngoài ra, trường có học bổng theo từng năm, học kỳ nếu bạn đạt thành tích cao trong kỳ học đó. Đặc biệt, Singapore có chế độ hỗ trợ tài chính khá tốt”.

Một yếu tố khác cần lưu ý sau khi có được học bổng là tìm hiểu về trường, văn hóa nước bạn trước khi qua để tránh bị sốc văn hóa. Mấu chốt là bạn phải luôn giữ cho mình một quan niệm rằng bạn sống ở nước bạn. Việc cố gắng để hòa đồng, kết bạn và làm quen với văn hóa của họ nghe dễ nhưng Hiếu thấy rất nhiều bạn sang học ở cấp đại học nên chưa quen. Các bạn ấy chọn thu mình lại, chỉ chơi với người Việt Nam hoặc một số ít bạn thân người Việt.

Hiện nay, Mậu Hiếu đang thực hiện dự án Edcata nhằm hỗ trợ các bạn trẻ học trực tuyến. Cùng với các bạn sinh viên các trường; ĐH Harvard, MIT, Hiếu liên hệ với University of the People (UoPeople) để liên kết dạy. Hiếu cho biết, đây là chương trình học trực tuyến phi lợi nhuận hỗ trợ người học ở nhiều cấp bậc. UoPeople có đội ngũ giáo sư từ các trường đại học hàng đầu thế giới tham tình nguyện tham gia. Bằng cấp của trường được công nhận bởi tổ chức The Distance Education Accrediting Commission (DEAC). Đây là một tổ chức tin cậy và có uy tín trong việc xác nhận bằng cấp.

Văn Sơn

Ảnh: NVCC