Saad (phải) và anh trai Omar (phải) khi tham quan phòng họp Thượng viện Úc - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Saad Al-Kassab, 19 tuổi, đến Úc vào năm 2014. Cậu học tiếng Anh bằng cách xem chương trình Question Time của Quốc hội Úc. Chỉ trong vòng 2 năm, cậu đã đạt được số điểm ATAR cao khó tin là 96,65 và trở thành thủ khoa đầu vào của Đại học Monash ở Melbourne, theo Daily Mail.

Kể về những ngày sống ở Syria, Saad cho biết tiếng đạn cối hằng đêm đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu. Lúc Saad được 14 tuổi, người anh trai Omar đã bị bắn vào lưng khi tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa, bị bắt và tra tấn ở thành phố Homs, Syria.

Để trốn cảnh loạn lạc, gia đình Saad gồm 6 người đã quyết định chạy đến Ai Cập, sau đó đến Úc nương tựa một người chú ruột vào năm 2014. Chú Saad đã sống ở Úc được 30 năm.

Sau bao nhiêu cố gắng, vào một buối sáng thứ hai, Saad đã nhận được tin vui khi biết mình đậu thủ khoa một trường đại học có tiếng ở thành phố Melbourne. Hồi tưởng lại lúc mới đến Úc, Saad kể về những khó khăn của mình khi không biết một chữ tiếng Anh nào.

Saad và các anh em bắt đầu học tiếng Anh qua chương trình Question Time của Quốc hội liên bang Úc. Các cuộc tranh luận ở quốc hội sử dụng kiểu diễn đạt thuyết phục, tốc độ chậm và có điểm nhấn, Saad cho biết.

Do lớn lên ở Syria nên những cuộc tranh luận tự do của Quốc hội Úc thu hút mạnh mẽ Saad. Cậu say sưa tìm hiểu cách hệ thống dân chủ Úc vận hành và cứ như thế khả tiếng Anh tốt lên từng ngày.

Vượt qua mọi khó khăn, cậu đã học tập chăm chỉ trong hàng năm trời với mục tiêu đạt đươc 98 điểm ATAR. Đây là tiêu chí quan trọng để tuyển sinh vào các trường đại học Úc

Kết quả Saad được 96,65. Mặc dù không đạt được mục tiêu nhưng nó cũng giúp cậu trở thành thủ khoa Đại học Monash. Trường đã cấp học bổng để cậu thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Ngọc Quý