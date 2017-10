Trong lễ phát động, hơn 400 sinh viên đã được tham gia huấn luyện kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn và có trách nhiệm trong các hoạt động như mua bán, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng, vệ sinh cá nhân và sơ cấp cứu đối với thuốc BVTV.

Cơ hội cho sinh viên đến châu Âu học hỏi, giao lưu

Cuộc thi được phối hợp tổ chức giữa Khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM và Bayer Việt Nam. Theo ban tổ chức, cuộc thi được triển khai vào tháng 10.2017 với hai vòng thi. Trong đó thời gian thí sinh nộp bài dự thi từ ngày 3 - 18.10.2017.

Ở vòng thi thứ nhất, sinh viên gửi dự án dự thi trình bày quan điểm và kế hoạch huấn luyện nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. Bài dự thi hợp lệ thể hiện sự sáng tạo và các nội dung: mối quan tâm của sinh viên về môi trường và sức khỏe cộng đồng, dẫn chứng về hậu quả của việc sử dụng thuốc BVTV không an toàn, cách thức sinh viên tiếp cận và huấn luyện nông dân hiệu quả, kế hoạch huấn luyện nông dân cụ thể… Ở vòng thi thứ nhất, sinh viên gửi dự án dự thi trình bày quan điểm và kế hoạch huấn luyện nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. Bài dự thi hợp lệ thể hiện sự sáng tạo và các nội dung: mối quan tâm của sinh viên về môi trường và sức khỏe cộng đồng, dẫn chứng về hậu quả của việc sử dụng thuốc BVTV không an toàn, cách thức sinh viên tiếp cận và huấn luyện nông dân hiệu quả, kế hoạch huấn luyện nông dân cụ thể…

Ban giám khảo sẽ chọn ra 20 dự án xuất sắc nhất tham dự vòng thi thứ hai. Tại đây, 20 sinh viên là tác giả của 20 bài dự thi được chọn sẽ được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động và tập huấn kiến thức: kỹ năng chuyên môn thuốc BVTV, kỹ năng thuyết trình, quản lý dự án… để sinh viên dễ dàng tiếp cận và hướng dẫn bà con nông dân.

Dự án đạt kết quả xuất sắc nhất vòng thi thứ hai sẽ được chọn tham dự chương trình “Sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm” cho nông dân tại châu Âu.

Cuộc thi rất hữu ích cho sinh viên

Cuộc thi này giúp các bạn nâng cao kiến thức về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và hướng đến lợi ích chung của cộng đồng; giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học và truyền tải tới nông dân cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc sau khi ra trường.

Đánh giá về cuộc thi này, tiến sĩ Võ Thái Dân, Trưởng khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết: “Chương trình sẽ giúp các em sinh viên trang bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp về sử dụng an toàn hóa chất nông nghiệp nói chung và thuốc BVTV nói riêng. Chương trình rất hữu ích cho sinh viên, cung cấp điều kiện để sinh viên tăng cường tiếp xúc với nông dân để tuyên truyền về việc sử dụng an toàn thuốc BVTV”.

Tiến sĩ Võ Thái Dân cũng chia sẻ thêm: “Khoa Nông học kỳ vọng có thể hợp tác với Bayer Việt Nam để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động thực tiễn, các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ đến nông dân; trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ nông dân (3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm) cũng như sử dụng hóa chất nông nghiệp một cách an toàn, đúng đắn để đảm bảo tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, an toàn cho người sản xuất, tiêu dùng và an toàn cho môi trường, hướng đến ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Trong tương lai, Khoa Nông học sẽ thảo luận thêm với Bayer Việt Nam để có những hợp tác hiệu quả trong việc đào tạo kiến thức thực tiễn cho sinh viên”.

“Cam kết sử dụng đúng cách và an toàn các sản phẩm thuốc BVTV là một phần không tách rời với việc quảng bá và cũng là sứ mệnh kinh doanh lĩnh vực thuốc BVTV của Bayer. Với mong muốn góp phần giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững, Bayer Việt Nam hợp tác với nhà trường nhằm tăng cường kiến thức cho sinh viên, giúp các em hiểu được tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp bền vững. Thông qua các hoạt động giáo dục, tập huấn kỹ thuật chuyên môn, trang bị kiến thức ứng dụng thuốc BVTV cho nông dân, các bạn trẻ sẽ truyền tải thông điệp đến với người nông dân, vì tương lai nông nghiệp bền vững hãy cam kết thay đổi hành vi để sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm”, ông Bùi Văn Kịp, Giám đốc Kỹ thuật, Phát triển và Đăng ký sản phẩm - Nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ. “Cam kết sử dụng đúng cách và an toàn các sản phẩm thuốc BVTV là một phần không tách rời với việc quảng bá và cũng là sứ mệnh kinh doanh lĩnh vực thuốc BVTV của Bayer. Với mong muốn góp phần giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững, Bayer Việt Nam hợp tác với nhà trường nhằm tăng cường kiến thức cho sinh viên, giúp các em hiểu được tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp bền vững. Thông qua các hoạt động giáo dục, tập huấn kỹ thuật chuyên môn, trang bị kiến thức ứng dụng thuốc BVTV cho nông dân, các bạn trẻ sẽ truyền tải thông điệp đến với người nông dân, vì tương lai nông nghiệp bền vững hãy cam kết thay đổi hành vi để sử dụng thuốc BVTV an toàn và có trách nhiệm”, ông Bùi Văn Kịp, Giám đốc Kỹ thuật, Phát triển và Đăng ký sản phẩm - Nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ.

Yến Hân