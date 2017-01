DesignBold - biểu tượng của trí tuệ Việt vươn xa

Tự nhận là kẻ ngoại đạo, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương nhưng nhà sáng lập DesignBold Đinh Viết Hùng luôn dành tình cảm đặc biệt với thế giới số. Trong một buổi học về sáng tạo tại Israel năm 2015, giảng viên ra bài tập lập một dự án khởi nghiệp, ngay lập tức anh Hùng có ý tưởng dùng phần mềm có những công cụ sẵn để bất kỳ ai dù không phải người học thiết kế cũng vẫn có thể tạo ra mẫu in đẹp.



Hướng đến toàn cầu

Từ ý tưởng ban đầu, DesignBold ra đời. Mục tiêu là tạo ra một công cụ thiết kế trực tuyến giúp người sử dụng từ không biết gì cho đến chuyên nghiệp đều có thể tự thiết kế các loại ấn phẩm với thao tác đơn giản, không cần cài đặt trên máy. Mọi tác vụ đều được thực hiện trên nền cloud, chỉ cần mở website là có đủ công cụ để chỉnh sửa ảnh, thiết kế banner, Facebook Cover, Flyer dễ dàng.

Chỉ 1 tháng sau khóa học, anh Hùng và các cộng sự đã đưa ra phiên bản dùng thử ở Israel và nhận được phản hồi tốt của khách hàng. Trong 1 năm sau đó, anh liên tiếp cải tiến và chính thức ra mắt phiên bản thương mại vào ngày 25.10.2016. Chỉ chưa đầy 7 ngày sau khi ra mắt tại Mỹ, DesignBold có tổng cộng 20.336 lượt đăng ký và hơn 2.026 khách hàng trả tiền với tổng doanh thu trên 80.000 USD.

Anh Hùng chia sẻ: “Đây có lẽ là con số khá khiêm tốn so với các ông lớn trên thị trường công nghệ thông tin, tuy nhiên với một dự án khởi nghiệp như DesignBold, con số này là niềm khích lệ vô cùng to lớn. Chúng tôi đang chạy một cuộc đua lâu dài và nhiều chông gai nhưng hy vọng mỗi thành công đạt được sẽ góp phần thay đổi và cải tiến được trải nghiệm thiết kế đồ họa truyền thống”.

Có kế hoạch dài hạn dành cho “đứa con” cưng là tiến ra thị trường thế giới nên khi thiết kế, DesignBold tương thích với văn hóa, hành vi sử dụng, phong cách thiết kế của nhiều quốc gia. Anh chia sẻ: “Hiện tại 90% thị trường của DesignBold là Mỹ, bên cạnh đó là khu vực châu Âu, châu Á chúng tôi có nhiều khách hàng tại Singapore, Malaysia, Indonesia hay Ấn Độ”.

Vì lĩnh vực khá mới, lại là công ty Việt Nam muốn hướng ra thị trường toàn cầu, chưa có nền tảng, anh Hùng và đồng đội phải thúc ép mình liên tục cải tiến sản phẩm.

Anh chia sẻ thêm: “Giống như người dò đá qua sông, một mặt đội ngũ phát triển DesignBold phải liên tục hoàn thiện, bổ sung các tính năng cho hệ thống thiết kế, một mặt chúng tôi cần phải tiến hành nghiên cứu thị trường. Chỉ có phân tích thị trường, thói quen sử dụng, tâm lý người dùng chúng tôi mới có thể phát triển các tính năng đúng hướng, tạo ra sản phẩm tiện ích cho khách hàng. Như lần nâng cấp mới nhất, chúng tôi đã cập nhật thêm tính năng Custom Font. Với tính năng này, người dùng có thể tải một kiểu chữ của một ngôn ngữ bất kỳ lên hệ thống và trực tiếp sử dụng cho các thiết kế họ sở hữu. Nghĩa là từ bây giờ khách hàng ở Israel hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Hebrew hay người Pháp có thể tải phông chữ phù hợp và tiếp tục thiết kế. Và dĩ nhiên, người Việt có thể thoải mái viết chữ Việt trên nền tảng DesignBold”.

Thị trường ngách nhưng cánh cửa rộng

Dù chỉ đi một ngách nhỏ trong ngành đồ họa, in ấn, tuy nhiên nhìn về quy mô thị trường thì “ngách” không hề hẹp. Anh Hùng chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu bao phủ gần như trọn vẹn những gì cần thiết cho người làm tiếp thị, truyền thông, tổ chức sự kiện, những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có nhân viên thiết kế, như backdrop, standee, banner, bìa sách, tạp chí, ấn phẩm giới thiệu sản phẩm, thiệp mời, danh thiếp, lý lịch, graphic..., đến cả những bìa và mẩu quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest”.

Anh cũng chia sẻ thêm dự định của DesignBold là đưa ra mô hình kết nối những người làm nghề thiết kế với khách hàng trên toàn thế giới, giúp có được sản phẩm thiết kế đẹp trong thời gian rất ngắn, các nhiếp ảnh gia có thể mang hình ảnh của mình lên trang DesignBold để bán. Hiện DesignBold đã có 5.000 mẫu thiết kế sẵn có, mục tiêu trong thời gian tới là phát triển lên 1 triệu mẫu và có khoảng 500.000 người sử dụng, 1.000 - 2.000 nhà thiết kế trên hệ thống.

Họ làm việc không ngừng, cải tiến liên tục. “Tới đây, DesignBold còn tung ra một “chiêu” nữa là liên kết với các nhà in địa phương để cung cấp cho người sử dụng một vòng khép kín: thiết kế trên DesignBold được gửi thẳng đến nhà in thuận tiện nhất với giá tốt nhất và sản phẩm in ấn sẽ được đem tới tận nơi khách hàng yêu cầu. Qua đó, khách hàng chỉ cần vài click chuột là đã có thể hoàn thành cả một quá trình từ thiết kế tới việc ra nhà in vốn mất nhiều thời gian theo cách cũ. Với những lợi thế này, cùng tốc độ gia tăng người sử dụng tham gia ứng dụng như hiện nay, DesignBold kỳ vọng vào tương lai cuối năm sau doanh thu sẽ đạt 50.000 USD/ngày", anh Hùng chia sẻ thêm.

Có thể nói, năm 2016 là mùa vàng của DesignBold, nhờ thiết kế thân thiện và sáng tạo, họ gặt hái rất nhiều giải thưởng như: Start-up of AppSumo 2016 Award, quán quân của cuộc thi Creative Business Cup Việt Nam 2016, TechFest 2016 - iAngel Accelerator, Echelon Vietnam 2016. Top 100 Pitching Competition - Champion. Nói về giải thưởng đầu tiên, Creative Business Cup Việt Nam 2016, anh Hùng chia sẻ: “Việc giành giải nhất và đại diện cho Việt Nam đi thi tại Đan Mạch cho tôi nhiều thứ. Đó là cơ hội cho tôi nhận được nhiều phản hồi khách quan, đa dạng, những hỗ trợ nhằm tinh chỉnh và phát triển DesignBold. Đa phần các dự án tham gia vào Creative Business Cup quốc tế thường là đại diện cho công nghệ sinh học hoặc công nghệ phát triển y tế, DesignBold là công cụ “bình dân” duy nhất hướng đến thiết kế với mục tiêu khách hàng là những đối tượng sử dụng trong đời sống thường nhật. Từ đó, tôi tin vào khả năng phủ sóng và lan tỏa của DesignBold, tin rằng mình đang hình thành một công cụ có thể đáp ứng nhu cầu mà bất cứ ai cũng có trong tương lai gần”.

Ít người biết, thời đi học anh Đinh Viết Hùng từng đi buôn các sản phẩm như máy tính điện thoại, tìm linh kiện giảm giá mua về để lắp ráp rồi đem bán lại. Khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, anh được tuyển dụng vào làm giám sát các hợp đồng thương mại phục vụ gói thầu giàn khoan cho một công ty dầu khí có chi nhánh ở Singapore. Sau 2 năm ở Singapore, anh quyết định nghỉ việc và về lập Công ty giải pháp phần mềm J.O.O.M (Joom Solutions - JS) chuyên thiết kế website, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng. Những kinh nghiệm từ JS đã giúp ích anh khi phát triển DesignBold.

Thiên An

Ảnh: NVCC