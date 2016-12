Cụ thể, theo báo cáo của ĐH Quốc gia TP.HCM, việc hình thành Khu đô thị ĐH và thành phố khoa học của đơn vị này đã từng bước hình thành. Tuy nhiên, còn rất nhiều nội dung, công việc và khó khăn, nhất là phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của đơn vị này tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 22.11 vừa qua, hiện tại nơi này đang được xây dựng với diện tích 643,7 ha tại khu vực quận Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Tính đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng đã được nhận bàn giao là hơn 470 ha, đạt 73%. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do giá đền bù so với trước đây có chênh lệch, nhiều hộ dân không chịu giá đền bù đang áp dụng…

Vì vậy, mục tiêu trong năm 2017 của ĐH Quốc gia TP.HCM là điều chỉnh mức tổng đầu tư bồi thường theo hướng tăng hơn. Điều này được thực hiện bằng cách vay vốn kích cầu của TP.HCM và tỉnh Bình Dương để đẩy mạnh quá trình giải phóng mặt bằng.

Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó giám đốc phụ trách ĐH Quốc gia TP.HCM, trong năm 2017, đơn vị này sẽ hoạt động theo chủ đề “Hội nhập vì chất lượng giáo dục”. Trong đó, có 3 mảng chính: quản trị ĐH theo mô hình hiện đại của thế giới, nâng cao chất lượng đào tạo (tham gia kiểm định trong nước và quốc tế ở mức cao hơn), phát triển khoa học - công nghệ.

So với năm 2015, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tăng 54 bậc trong bảng xếp hạng QS về Top 150 ĐH tốt nhất châu Á. Tính đến tháng 9.2016, đã có 712 hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học - công nghệ tại đơn vị này với tổng doanh thu đạt 140,7 tỉ đồng.