Ngày 29.9, đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, cho biết đơn vị đang làm rõ việc một giáo viên Trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương bị hành hung ngay trong lớp học.