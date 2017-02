Khi đang thành công với nhiều danh hiệu về bơi lội, Quang Bảo chuyển sang công việc dẫn chương trình. Thời điểm đó, lựa chọn đó gây áp lực rất nhiều đến anh. Nhưng bản thân anh luôn suy nghĩ mọi vấn đề theo hướng tích cực nhất, nên những thứ xảy đến với anh đều có lý do cả, chỉ có mình muốn hay không muốn thôi. Với anh, may mắn nhất có lẽ là sự ủng hộ của gia đình khi anh đưa ra quyết định theo đuổi nghề MC lâu dài.

Về việc định hướng nghề khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Quang Bảo chia sẻ: “Những năm cấp 2, Bảo được tập huấn và học tập ở nước ngoài nên cũng ảnh hưởng khá nhiều tư duy mới. Theo kinh nghiệm của Bảo, việc định hướng nên được thực hiện trên cơ sở thực tế, học ít trải nghiệm nhiều, hứng thú với điều gì nên thử ngay. Việc bạn có va vấp, có thất bại từ thực tế mới biết mình có thích và đủ kiên nhẫn với những điều mình chọn hay không. Nếu không, bạn thử ngay công việc khác, làm tất cả những điều mình thấy hợp, thấy thoải mái với nó trước khi điền vào phiếu đăng ký thi vào trường đại học nào đó để định hình con đường tương lai của mình”.

Mặc dù hiện tại, Quang Bảo đã có những thành công nhất định từ công việc nhưng anh vẫn không chọn đầu quân về một công ty nào đó. Việc anh chọn công việc “freelance” (làm nghề tự do) cũng có nhiều lý do. Anh cho biết: “Ổn định là điều nhiều người mong muốn. Bảo cũng từng muốn như thế. Nhưng khi gắn bó với công việc “freelance” anh mới cảm thấy thực sự rất thích. Mình có thể tự quản lý tất cả thời gian biểu, công việc cho bản thân, làm việc thỏa đam mê và không bị trói buộc bởi áp lực, mình được tự do sáng tạo hơn. Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn làm “freelance” và một trong những điều anh thấy cần chú ý là đưa ra mức lương phù hợp. Theo anh, các bạn có thể dựa vào hai yếu tố là khối lượng công việc đòi hỏi và thời gian làm việc phù hợp để đưa ra mức lương với đối tác. Hai điều quan trọng này là cơ sở tốt nhất để định cho mình mức lương phù hợp với công sức của mình”.





Khi bạn chọn con đường làm “freelance”, sẽ rất cần nhiều kỹ năng khác nhau. Lúc đó, bạn cần nhiều hơn là những kiến thức đã được học ở trường đại học. “Freelance” đòi hỏi bạn phải biết nhiều công việc, nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ cho nhau. Quang Bảo nói thêm: “Anh nghĩ chắc 1 nghề không hẳn hay, tại sao chúng ta không thể làm 2-3 công việc có liên quan hỗ trợ cho nhau cùng lúc. Khi đó, ở lĩnh vực nào bạn cũng có thể làm được. Việc biết nhiều nghề giống như thuốc bổ vậy, không bổ dọc cũng sẽ bổ ngang. Nên thích thì cứ làm hết, đừng giới hạn mình vì bất kỳ quan niệm nào cả”.

Với riêng Quang Bảo, bước sang năm mới anh sẽ bắt tay xây dựng một chương trình trên Youtube để có thể làm những điều mình thích. Đặc biệt là chia sẻ hay truyền cảm hứng cho những bạn trẻ có đam mê với thể thao. Sau tết, Quang Bảo sẽ chạy một chương trình tên “25 For Life” với nội dung liên quan nhiều đến những kỹ năng sống, cách rèn luyện thể thao.

Văn Sơn