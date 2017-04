Ngày 25.4, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi văn bản đến các quận huyện yêu cầu thực hiện các nội dung liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.

Các trường tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở mầm non ngoài công lập. Đặc biệt là công tác quản lý cấp phép thành lập đảm bảo đúng quy định, giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, lớp sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đảm bảo an toàn.

