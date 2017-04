Về Tập đoàn TTC: TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, mía đường, giáo dục và du lịch với quy mô gồm 1 công ty hạt nhân, 26 công ty thành viên/liên kết và hơn 150 đơn vị trực thuộc. Với phương châm “Vì cộng đồng - Phát triển địa phương”, gần 38 năm, từ một cơ sở sản xuất cồn, CO2 và mật rỉ đường có quy mô nhỏ ở Chợ Lớn, Tập đoàn TTC đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đến nay, tổng tài sản của TTC là 39.200 tỉ đồng, đóng góp ngân sách trên 1.500 tỉ đồng/năm. Với mỗi ngành nghề hoạt động, TTC nỗ lực hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh tạo ra giá trị gia tăng cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị phát triển bền vững. Về hệ thống giáo dục mầm non TTC:

Về Tập đoàn Giáo dục Takasago: Được thành lập vào tháng 4.1970, Takasago là Tập đoàn giáo dục uy tín tại Nhật Bản. Với 46 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực vận hành trường after school cho trẻ cấp 1 và tư vấn giải pháp giáo dục mầm non after school, Takasago hiện đang sở hữu chuỗi 25 cơ sở giáo dục mầm non và after school.