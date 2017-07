Nguyễn Hoàng Thiên Kim, học sinh lớp 12 Trường quốc tế Á Châu, đã được 8 trường ĐH danh tiếng của Mỹ trao học bổng ngay khi bước vào học kỳ đầu của năm lớp 12.



Đó là học bổng của Central Washington University, West Texas A&M University, SUNY Plattsburgh, University of Nebraska, University of Idaho, Middle Tennessee State University, Central Michigan University và Wichita State University.

Trong số các học bổng kể trên, mặc dù có suất trị giá lên đến 60.000 USD, Thiên Kim đã lựa chọn Central Washington University (CWU) vì có nhiều tiêu chí phù hợp với mình. CWU hiện đứng thứ 11 trong nhóm trường ĐH công lập tại Mỹ và được kiểm định bởi Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới AACSB - Mỹ.

Ngay từ năm lớp 10, Thiên Kim đã hạ quyết tâm có được ít nhất một suất học bổng du học tại Mỹ sau khi tốt nghiệp THPT. Việc theo học tại trường quốc tế chính là lợi thế lớn để Thiên Kim thực hiện ước mơ của mình. Kim chia sẻ: “Chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards của Mỹ tại Trường quốc tế Á Châu (Asian School) đã giúp em có được nền tảng kiến thức khoa học và tiếng Anh vững chắc. Trường quốc tế Á Châu là ngôi trường quốc tế uy tín hàng đầu tại TP.HCM hiện nay, là thành viên chính thức của Hội đồng Các trường quốc tế (CIS) - Anh quốc và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của CIS và Hiệp hội Các trường phổ thông và ĐH miền tây Hoa Kỳ (WASC).

Ở lớp, Thiên Kim luôn tận dụng tối đa cơ hội thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp cùng giáo viên nước ngoài và nhiệt tình tham gia mọi hoạt động ngoại khóa ở trường. Nhờ đó, em có cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng, đồng thời còn phát hiện ra tố chất và đam mê của bản thân đối với nghề quan hệ công chúng.

Để giành được suất học bổng giá trị từ CWU, Thiên Kim đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều ứng viên khác. Em cũng là học sinh hiếm hoi của Việt Nam nhận được học bổng từ nhiều trường ĐH danh tiếng của Mỹ. Ở Trường quốc tế Á Châu, Thiên Kim sở hữu thành tích học tập đáng nể với nhiều năm liền là học sinh giỏi cả chương trình Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế. Ở tuổi 17, Thiên Kim ấp ủ nhiều dự định đẹp và sẽ nỗ lực từng bước thực hiện trong tương lai. Theo kế hoạch, sau năm thứ 2 du học, Thiên Kim sẽ cố gắng kết nối với nhiều bạn bè quốc tế và những cựu học sinh của Trường quốc tế Á Châu để thực hiện mô hình chỗ ngủ qua đêm miễn phí cho người vô gia cư tại Việt Nam.

Trường quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn giáo dục quốc tế Á Châu (GAIE), gồm các thành viên: Trường quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Trường ĐH quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến ĐH, sau ĐH và nghiên cứu khoa học lớn nhất Việt Nam. Thành lập năm 1999, GAIE có hơn 67.170 học sinh, sinh viên, học viên đến từ 25 quốc gia và các vùng lãnh thổ, đã và đang theo học tại 13 cơ sở và 6 dự án đang đầu tư xây dựng; 467 giải thành tích thể thao và 502 giải học sinh giỏi cấp quận và TP; 69 công ty Việt Nam và đầu tư nước ngoài bảo trợ chương trình thực tập của SIU; hơn 2.200 giáo viên - nhân viên Việt Nam và nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc; 1.840 học sinh - sinh viên du học tại 203 trường ở 17 quốc gia thuộc 4 châu lục. GAIE hiện là thành viên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới: Hội đồng Các trường quốc tế (CIS) - Anh quốc, Hiệp hội Quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH (AACSB) - Hoa Kỳ; ứng viên Hiệp hội Các trường phổ thông và ĐH miền tây Hoa Kỳ (WASC); có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH danh tiếng thế giới.

Vy Huỳnh