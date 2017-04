Tháng 8 tới đây Quốc Huy sẽ chính thức nhập học Đại học Columbia (đại học thuộc khối Ivy League). Để hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào Đại học Columbia, Quốc Huy đã chuẩn bị từ năm ngoái. Anh bạn hoàn thành các cuộc thi chuẩn hóa A level với tổng điểm 4 môn cao nhất Việt Nam là 91%. Điểm thi SAT 2 của Huy cũng đạt điểm tối đa 800/800.

Giải thích lý do chọn theo học ở ĐH Columbia, Huy nói: “Trường nằm ở thành phố New York. Nơi đây tập trung nhiều người ở các quốc gia, mở ra nhiều cơ hội lớn trong học tập và tìm hiểu nét văn hóa khác nhau. Ngoài ra, mình cũng có bạn bè ở đây, ít nhiều không cảm thấy cô đơn. Sinh sống ở New York còn giúp mình phát triển những sở thích cá nhân như chụp ảnh, làm phim. Quan trọng là phương pháp giảng dạy ở trường phù hợp với cách học tập chủ động của mình”.



Điều thuyết phục ban tuyển sinh trong hồ sơ của Quốc Huy là biến niềm đam mê thành hoạt động thực tế. Theo anh bạn, hành động vẫn tốt hơn lời nói. Đó là một cách để ban tuyển sinh chú ý đến hồ sơ ứng tuyển của bạn giữa hàng nghìn ứng viên khác.

Quốc Huy tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thảo chuyên ngành để có thêm kiến thức sâu hơn. Huy tham gia nghiên cứu cải tiến hiệu năng của pin năng lượng mặt trời ở ĐH Quốc gia Hà Nội và giành giải nhất tại Hội thảo Khoa học Quốc tế “Symposium on Frontiers in Material Science” thuộc nhóm đối tượng học sinh trung học phổ thông khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Quốc Huy còn viết 3 bài luận trả lời 3 câu hỏi từ phía nhà trường đưa ra. Trong đó, Huy viết về bố ở bài luận chính. Với anh chàng, bố là người có ảnh hưởng nhất đến Huy trong cuộc sống. "Bố hay trò chuyện với mình như một người bạn. Mình cảm giác bố luôn cư xử với mình như một người trưởng thành và lắng nghe các lựa chọn của mình. Bài luận mình viết về việc mâu thuẫn trong cách chọn ngành nghề giữa mình và bố. Bố muốn mình theo một ngành có tính thực tế hơn, phù hợp hơn sau khi tốt nghiệp. Bản thân mình thuyết phục bố bằng những hành động cụ thể để bố thấy rằng sự lựa chọn ngành nghề của mình hoàn toàn có cơ sở chứ không dừng ở việc yêu thích. Qua đó, bài luận đã cho ban tuyển sinh nhà trường thấy được bản thân mình quyết tâm theo đuổi ngành học đã chọn, cho họ thấy được việc sẵn sàng bước ra khỏi chuyện ngồi mơ ước mà chấp nhận đứng lên chứng tỏ sự lựa chọn của mình".

Cách để có bài luận ghi điểm với ban tuyển sinh nằm ở đề tài. Việc chọn được đề tài tốt và phù hợp với bạn là bước quan trọng nhất. Sau đó, bạn có thể bắt tay viết và chỉ cần chú ý đến ngữ pháp, chính tả. Bạn nên liên hệ với các anh chị sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường bạn muốn nộp vào để biết được những lưu ý khi viết bài luận. Bạn phải biến bài luận thành con người của mình, nổi bật được những tính cách riêng của bạn để người khác đọc vào là biết ngay đó là bản thân bạn.





Văn Sơn

Ảnh: NVCC