Ngày 15.4, Công an H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tiến hành khám hiện trường, làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ trẻ mầm non tử vong tại mương nước phía sau Trường mầm non tư thục Kim Phước (xã Tịnh Hà).