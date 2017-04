Ngày 15.4, Công an H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tiến hành khám hiện trường, làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ trẻ mầm non tử vong tại mương nước phía sau Trường mầm non tư thục Kim Phước (xã Tịnh Hà).

Theo UBND xã Tịnh Hà, sáng cùng ngày, cháu Phạm Quốc Việt (18 tháng tuổi, ở thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà) ngày đầu tiên được gia đình đưa đến Trường mầm non tư thục Kim Phước để gửi chăm sóc. Sau đó, các cô giáo không thấy cháu Việt trong lớp nên đổ xô đi tìm; đến 10 giờ cùng ngày mới phát hiện cháu dưới mương nước phía sau trường, toàn thân tím tái. Dù được nhà trường, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu Việt đã tử vong.

Hiển Cừ