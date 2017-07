Nên xét tuyển bằng cả hai phương thức để tăng cơ hội Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhận định: “Hằng năm, mức điểm trúng tuyển thông thường của trường ngang bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định 1 - 2 điểm. Năm nay, trường cũng sẽ lấy ngang bằng hoặc cao hơn ngưỡng đó từ 1 - 2 điểm”. Ông Quốc Anh thông tin thêm, bên cạnh việc xét điểm THPT quốc gia, trường dành 2.500 chỉ tiêu (50%) cho hình thức xét học bạ, đợt 1 nhận hồ sơ đến 20.7. Thạc sĩ Phan Thị Thu Phương, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết: “Năm nay chỉ tiêu tăng hơn so với năm ngoái nên TS cũng có lợi thế. Thường TS sẽ có cơ hội đậu nhiều hơn nếu mức điểm cao hơn điểm chuẩn của ngành đó năm trước”. Theo thạc sĩ Trần Thanh Huy, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, trường có 2 phương thức xét tuyển gồm xét điểm THPT quốc gia và điểm học bạ, cho 6 ngành với 700 chỉ tiêu. “TS nên sử dụng hết quyền của mình, vừa đăng ký xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia và dựa trên học bạ”, ông Huy khuyên. Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho rằng TS nào không may có điểm thấp thì cũng không nên lo lắng vì song song với việc xét tuyển kết quả THPT quốc gia, các trường còn rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển học bạ. Mỹ Quyên