Chichikova được trao danh hiệu trong đêm thi diễn ra hôm 7.10 ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Cô đã có một màn trình diễn ấn tượng khi mặc bộ trang phục dân tộc và trình diễn điệu múa được đầu tư công phu, theo AFP.

Với cô, cuộc thi này là thử thách để “đối mặt với lo lắng và sợ hãi”, Chichikova chia sẻ.

Đêm chung kết có 24 thí sinh đến từ 19 nước, trong đó có Angola, Brazil, Canada, Chile, Phần Lan, Pháp, Ấn Độ, Mỹ.

Mục đích của cuộc thi là muốn thay đổi hình ảnh của người phụ nữ khi phải ngồi trên xe lăn, đồng sáng lập cuộc thi và chủ tịch hội đồng giám khảo bà Katarzyna Wojtaszek-Ginalska nói với AFP.

Cuộc thi do tổ chức Only One Foundation có trụ sở tại Ba Lan phát động. Các thí sinh được chọn sau khi tham gia các vòng thi toàn quốc. Ở những nước không tổ chức vòng thi này thì Only One Foundation sẽ lập một tổ chức phi chính phủ tại đó để đứng ra tổ chức.

"Ngoại hình không phải là thứ quan trọng nhất. Tất nhiên, một người xinh đẹp sẽ có lợi thế nhưng chúng tôi cũng tập trung đánh giá vào tính cách của họ, các hoạt động hằng ngày cũng như cuộc sống xã hội, kế hoạch tương lai", bà Wojtaszek-Ginalska nói thêm.

Ngọc Quý