Sáng nay 21.9, Hiệp hội các trường cao đẳng, đại học Việt Nam đã tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến sửa đổi các luật về giáo dục, gồm luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học, luật Giáo dục nghề nghiệp.

Theo GS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng đại học dân lập Hải Phòng, việc cấp ngân sách Nhà nước, chỉ duy nhất có 1 khoản ở điều 64 của luật Giáo dục đại học ghi “Các nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học bao gồm: ngân sách Nhà nước (nếu có)”. Với quy định như vậy, trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học có quá nhiều cơ quan chủ quản thì vấn đề cấp ngân sách cho các trường thực tế sẽ càng có nhiều sự khác biệt, sự mất công bằng giữa các trường và giữa người học ở các trường vì thế càng gia tăng.

Cụ thể, GS Nghị phân tích một số bất cập về nguyên tắc và cơ chế cấp kinh phí từ ngân sách và các hỗ trợ của Nhà nước cho người học, cho các cơ sở giáo dục đại học. “Sinh viên học tại các trường đại học của Việt Nam đang gián tiếp bị phân biệt đối xử do chính sách cấp ngân sách, cho vay vốn ưu đãi và các hỗ trợ khác cho giáo dục của Nhà nước, đối với các cơ sở giáo dục là khác nhau. Riêng với các trường ngoài công lập, từ mầm non đến đại học, do không được cấp ngân sách của Nhà nước nên người học ở đây nhiều năm qua không được hưởng sự ưu đãi gián tiếp của Nhà nước. Không những thế sinh viên các trường ngoài công lập còn phải chịu đóng nhiều khoản thuế, như: thuế ở ký túc xá, thuế ăn uống, thuế gửi xe trong trường..., thậm chí cả tiền thuê đất của Nhà nước để xây dựng trường”, ông Nghị nói.