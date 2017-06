Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của hơn 100 trường THPT công lập trên địa bàn. Năm học 2017 - 2018, thành phố có 76.000 học sinh thi vào lớp 10 công lập nhưng chỉ có gần 51.000 chỉ tiêu. Vậy nên, việc tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là căng thẳng hơn so với tuyển sinh đại học.

Mất ăn mất ngủ vì thiếu 0,5 điểm

Một phụ huynh ở Trương Định (Q.Hoàng Mai) có con đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT năm nay đang như “ngồi trên đống lửa” khi con đạt 52,5 điểm nhưng điểm chuẩn mới công bố vào trường là 53 điểm. “Mấy hôm nay tôi xin nghỉ phép, ở nhà chỉ để lên mạng rồi gọi điện khắp nơi, lo đến mất ăn mất ngủ.... Năm ngoái, điểm vào trường đúng 52,5 điểm, nên cả nhà cứ hy vọng cháu sẽ đỗ. Nguyện vọng 2 mà con đăng ký là vào Trường THPT Đống Đa và thừa điểm trúng tuyển nhưng gia đình vẫn muốn chờ, chưa nộp hồ sơ vào Trường THPT Đống Đa với hy vọng điểm chuẩn của Trường THPT Kim Liên như nguyện vọng 1 sẽ hạ”, vị phu huynh này chia sẻ.

Tương tự, một phụ huynh ở làng Xuân Đỉnh (Q.Tây Hồ) cho biết, con trai anh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Xuân Đỉnh và kết quả thi đạt 49,5 điểm. Gia đình rất vui vì năm trước điểm chuẩn của trường này là 48 điểm trong khi nhiều thông tin cho rằng năm nay kết quả thi của các thí sinh chỉ bằng, thậm chí thấp hơn một chút so với năm trước. Thế nên, khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn của trường là 50 điểm, cả gia đình và cháu đều rất sốc.

Với kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, điểm bài thi được tính tới 0,25 điểm, nên việc thiếu 0,5 điểm cũng sẽ khiến học sinh có thể sẽ phải chọn một ngã rẽ khác trên con đường học tập của mình. Có gia đình chọn cho con học nguyện vọng 2, chấp nhận từ bỏ ngôi trường “top” đầu mơ ước để chọn trường ở “top” 2, thậm chí “top” 3 để học lên THPT. Gia đình có điều kiện hơn sẽ chọn một trường ngoài công lập, chất lượng tốt và chấp nhận mức học phí cao. Có gia đình phải chọn một trường nào đó miễn là trường ấy chấp nhận mức điểm của con em mình…

Năm nào cũng có hàng chục trường hạ điểm

Trên thực tế, hầu như năm nào Sở GD-ĐT Hà Nội cũng phải công bố quyết định điểm chuẩn lần 2, hạ điểm chuẩn ở hàng chục trường. Năm 2016 có 40 trường hạ điểm chuẩn, trong đó có những trường “top” đầu như THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Yên Hòa, THPT Phạm Hồng Thái. Mức hạ chủ yếu là 0,5 điểm, cá biệt có trường hạ 1 điểm… Điều này được lý giải là do rất nhiều học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường “top” đầu nhưng do đủ điểm trúng tuyển vào khối trường chuyên thuộc các trường ĐH đóng trên địa bàn hoặc chọn các trường ngoài công lập có dịch vụ giáo dục tốt.