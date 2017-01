Lính cứu hỏa London phải xử lý hàng trăm vụ cháy mỗi năm do sinh viên gây ra - Ảnh chụp màn hình the Telegraph

Các số liệu tiết lộ khoảng 6% các vụ cháy ở London do sinh viên gây ra, trong khi nhóm này chỉ chiếm 0,4% dân số thành phố, theo The Telegraph.

Cơ quan cứu hỏa London cho biết họ nhận đến 555 cuộc gọi báo cháy trong năm 2015, tức trung bình mỗi tuần là hơn 10 cuộc gọi. Mức này đã tăng 14% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, cơ quan cứu hỏa cũng thêm rằng nhiều cuộc gọi là báo động sai do hệ thống bị lỗi, chậm bảo trì hay do sinh viên nấu nướng nhưng để khét. Các trường đại học đã ban hành nhiều khuyến cáo và quy định an toàn trong ký túc xá , khu nội trú.