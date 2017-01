Ở Singapore, vào dịp Tết Nguyên đán, học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày là mồng 1 và mồng 2. Số ngày nghỉ ít và thường rơi vào kỳ thi giữa kỳ nên đây cũng là một trong các lý do các du học sinh Việt Nam không về nước ăn tết.

Xuân Mạnh (sinh viên năm 3, ngành Khoa học Máy tính, ĐH Quốc gia Singapore) chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 mình đón tết tại Singapore. Ngoài lịch học, một lý do khác mà tụi mình không về nước đón tết là chi phí đi lại khá cao. Việc đặt vé dịp này cũng khá căng và giá cao gấp 3 lần so với ngày thường. Ngoài ra, không ít bạn chọn ở lại là để trải nghiệm việc ăn tết tại Singapore”.



Tương tự như ở nước ta, Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Singapore. Người dân cũng đi lễ chùa đầu năm, đi chúc tết họ hàng, người thân và cũng là dịp để những người tha hương về đón năm mới cùng gia đình.

“Mình học tại Singapore đã 8 năm mà chỉ về Việt Nam đón Tết được 3 lần thôi. Nhưng bù lại, khoảng thời gian ăn tết ở đây cũng mang đến cho mình nhiều điều thú vị. Người dân ở đây có truyền thống tặng nhau những trái quýt to tượng trưng cho sự may mắn. Du học sinh tụi mình thường được chủ nhà, bạn học người Singapore mời về nhà đón tết. Năm nào, mình cũng được mời ăn món gỏi cá Yu Sheng. Đây là món ăn truyền thống của họ để ăn vào dịp tết. Món gỏi này có nhiều nguyên liệu khác nhau. Mỗi nguyên liệu tượng trưng cho một điều may mắn. Trước khi bắt đầu ăn, mọi người sẽ trộn các nguyên liệu với nahu rồi đứng quay tròn quanh bàn ăn. Sau đó, họ dùng đũa tung thức ăn lên và hô lời chúc tụng, mong ước cho năm mới”, bạn Thu Hiền (sinh viên ngành Tài chính, ĐH Quốc gia Singapore) kể.

Đa phần các du học sinh không về nước sẽ tụ họp lại cùng nhau nấu ăn, chuẩn bị mâm cỗ đón Tết. Ngoài ra, các bạn còn tham gia nhiều hoạt động đón năm mới như lễ hội hoa đăng được tổ chức tại khu người Hoa (Chinatown), lễ hội Singapore River Hongbao, lễ hội đường phố Chingay… Các bạn cũng cùng thức để đón giao thừa, gọi điện về chúc tết những người thân trong gia đình và bạn bè. Nhiều bạn còn thức nguyên đêm để xem Táo quân qua “live stream” trên Facebook.

Cảm giác nhớ nhà là điều khiến các bạn khá buồn vào dịp quan trọng này khi nhìn mọi người tại đây đi mua sắm, tất bật chuẩn bị cho năm mới. “Đây là lần đầu tiên mình đón tết xa nhà đến vậy. Mình có cảm giác thiếu đi một cái gì đó mà mình vẫn thường có. Đặc biệt là hưởng cái không khí se lạnh, mưa phùn ngày tết mà có lẽ ở Singapore sẽ không bao giờ có. Nhưng giờ ai cũng có internet nên tụi mình có nhiều cách để liên lạc với gia đình dù chỉ qua màn hình máy tính. Nhìn mọi người trong gia đình dọn dẹp nhà cửa, bày lễ cúng giao thừa làm mình cũng có cảm giác như đang ở nhà vậy”, Thái Hà (sinh viên năm 1, ngành Dược, ĐH Quốc gia Singapore) tâm sự.

Vào dịp tết, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore thường tổ chức buổi gặp mặt giao lưu đón tết cho cộng đồng người Việt. Ở đó, các bạn cũng thưởng thức đầy đủ hương vị tết như bánh chưng, giò chả, bánh mứt, gian hàng trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ xuân. Thời điểm tết, nhiều bạn cũng đặt ra các mục tiêu, các mong ước cho một năm mới sắp đến như đạt thành tích tốt trong học tập, gặt hái nhiều thành công cho công việc mới. Điều quan trọng nhất mà đa phần các bạn đều mong ước chính là năm sau sẽ được đón tết cùng gia đình mình.

Văn Sơn