Vì sao TS chọn bài thi khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên ?

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, TS chọn bài thi khoa học tự nhiên chiếm khoảng 42%, khoa học xã hội chiếm khoảng 48%, gần 9% TS chọn cả 2 bài thi.

Trước hiện tượng này, PGS-TS Nguyễn Minh Hà nói: “Đây là hiện tượng lạ của năm nay so với xu hướng đăng ký của các năm trước. Điều này có thể do cách các trường xác định điểm trúng tuyển không phân biệt giữa các tổ hợp trong cùng một ngành. Trong khi đó, việc lấy điểm môn khoa học xã hội có thể dễ hơn các môn khoa học tự nhiên nên đây là xu hướng chọn lựa an toàn của TS”. Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cũng cho rằng môn xã hội dễ lấy điểm hơn và dự thi các môn này đỡ áp lực hơn môn khoa học tự nhiên. Có thể đây là cách TS “né” điểm liệt.