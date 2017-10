Thí sinh chiến thắng sẽ đồng hành cùng chính quyền bang South Australia (Nam Úc) trong các hoạt động học tập và quảng bá giáo dục thành phố Adelaide (thủ phủ Nam Úc), được đài thọ chuyến bay khứ hồi, khóa du học 4 tuần, cùng nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Vì sao là Adelaide?

Là cái nôi đào tạo giáo dục chất lượng cao tại Úc, Adelaide tụ hội nhiều trường đại học quốc tế danh tiếng. Cái tên đình đám nhất có lẽ là The University of Adelaide, trường đại học lâu đời thứ ba tại Úc, thuộc top 1% đại học hàng đầu thế giới (Times Higher Education 2017) và Group of Eight - nhóm 8 trường đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Úc. Đây cũng là trường có đến 5 cựu sinh viên đạt giải Nobel danh giá ở lĩnh vực vật lý, hòa bình.

Tiếp đó phải kể đến University of South Australia và Flinders University, top 50 trường đại học dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới (QS Top 50 Under 50 2016), chia nhau vai trò mái nhà chung của hơn 60.000 sinh viên, 1/3 trong số đó là sinh viên quốc tế.

Đặc biệt hơn nữa khi Việt Nam là quốc gia có số lượng du học sinh, nghiên cứu sinh đông thứ 5 tại Nam Úc. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ giáo dục và việc làm hiệu quả từ Thống đốc bang Lê Văn Hiếu, vốn là một người Úc gốc Việt, đã tạo nên một cộng đồng sinh viên mạnh mẽ và năng động, giúp nhau tiến bộ trong học tập và chia sẻ khó khăn trong đời sống.

Nhờ đó, “các bạn luôn nằm trong nhóm những sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhất nước Úc” - giáo sư Kent Anderson, Phó hiệu trưởng The University of Adelaide, chia sẻ. Năm 2013, danh hiệu “Sinh viên quốc tế xuất sắc nhất bang Nam Úc” đã thuộc về người Việt Nam.

Bên cạnh đó, thành phố Adelaide còn được nhiều trường đại học danh tiếng thế giới lựa chọn để thành lập cơ sở đào tạo. Những tên tuổi lớn không thể nhắc đến như University College London (Anh), Carnegie Mellon University (Mỹ). Điều này mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du học sinh tại khi quyết đinh học tập tại Adelaide.

Không những thế, Adelaide còn nằm trong “Top 5 thành phố đáng sống nhất thế giới” liên tục nhiều năm nay (Economist Intelligence Unit 2016), dựa trên những tiêu chí đánh giá về tính ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Adelaide làm hài lòng không chỉ sinh viên quốc tế mà còn cả khách du lịch vì khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa, tạnh ráo quanh năm; cảnh quan thiên nhiên xinh tươi; hơn 5.000 cây số bờ biển sạch đẹp; hệ thống 29 công viên phủ xanh hơn một nửa diện tích đô thị; các viện bảo tàng, địa danh văn hóa nổi tiếng; thung lũng rượu nho Barossa cung cấp hơn 1/4 sản lượng rượu vang của Úc và là vùng trồng nho lớn nhất nước Úc…

Gần như tất cả những gì bạn nghĩ nước Úc phải có thì Adelaide đều có, một cách phong phú và hài hòa. Như lời quán quân mùa đầu tiên (2016), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (Hà Nội) Lê Huyền Chi, nhắn nhủ: “Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành đại sứ sinh viên Nam Úc và giành một chuyến đi đến Adelaide tươi đẹp để làm giàu có thêm vốn sống của mình nhé!”.

CUỘC THI TÌM KIẾM ĐẠI SỨ SINH VIÊN STUDYADELAIDE 2017 A. Thời gian: Từ ngày 8.9 đến 9.10.2017. B. Đối tượng: Học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học các trường THPT, ĐH, CĐ trên toàn quốc. C. Thể lệ cuộc thi • Hoàn thành Phiếu Đăng ký ứng tuyển trên website cuộc thi: http://vietnam.studyadelaide.com/studentambassador D. Cơ cấu giải thưởng • 2 gương mặt Đại sứ Sinh viên StudyAdelaide sẽ nhận được mỗi người: - 1 vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Adelaide - Nơi lưu trú tiện nghi trong 4 tuần - 1 khóa học tiếng Anh trong 4 tuần - 1.000 AUD sinh hoạt phí. • 10 thí sinh có bài luận xuất sắc nhất sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng điện thoại iPhone 7. • Hằng tuần còn có các mini-game Khám phá Adelaide, nhận quà liền tay tại fanpage https://facebook.com/StudyAdelaideVietnam với nhiều giải thưởng hấp dẫn (vé xem phim tại CGV, voucher mua sắm tại Tiki.vv…). Game đầu tiên sẽ “lên sóng” vào tuần 11 - 16.9.2017. • Những người chiến thắng sẽ được Ban Tổ chức công bố vào cuối tháng 10.2017 với chuyến tham quan, du học diễn ra giữa năm 2018.

