Ai và học máy

Trong năm 2016, các công ty lớn không tiếc đầu tư nguồn lực vào việc tích hợp trí thông minh và cải thiện năng lực dự đoán bằng cách sử dụng AI. Công nghệ cũng phát triển, cho phép các công ty nhỏ hơn tham gia vào cuộc cách mạng mang tên AI, và các viện đại học bắt đầu mở lớp dạy về triển vọng của lĩnh vực này. Tất cả các diễn biến này giúp tạo ra một thế hệ tài năng của các nhân viên hiểu biết về AI.

tin liên quan Để bạn trẻ khởi nghiệp thành công Theo các chuyên gia, người trẻ có thể khởi nghiệp ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào, quan trọng là mô hình khởi nghiệp phải đáp ứng những nhu cầu thiết thực của đời sống.

Khởi nghiệp chatbot

Chatbot là những dịch vụ tự động tương tác với con người, cụ thể là khách hàng, và cung cấp thông tin cho họ thông qua một giao diện trao đổi (chat). Và AI là một trong những công nghệ giúp chatbot trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Theo đánh giá, sau khi giúp chatbot chiếm lĩnh vị trí trung tâm trong năm 2016, AI tiếp tục tạo nên nhiều đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp . Lý do chính đằng sau xu hướng này là vì các công ty sẽ ngày càng dựa vào chatbot để giảm chi phí dịch vụ khách hàng, cũng như dịch vụ bảo hiểm và tài chính. Dự kiến sẽ có hơn 85% số lượng các tương tác với khách hàng với máy móc vào năm 2020.

Chuyển đổi kỹ thuật số và điện toán đám mây

Từ năm 2017 trở đi, các doanh nghiệp sẽ trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên diện rộng, từ đó kích hoạt trào lưu “nền tảng thứ ba” của điện toán đám mây, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu và công nghệ xã hội. Theo Phó chủ tịch Công ty nghiên cứu IDC là Frank Gens, nhân loại đang đứng trước thời điểm mà chuyển đổi kỹ thuật số từ vị trí “kế hoạch” hoặc “sáng kiến” trở thành nhu cầu “cấp bách” ở tầm chiến lược của kinh doanh. IDC cho rằng mây điện toán sẽ trở thành công cụ chủ chốt kích hoạt giai đoạn này, đồng thời dự đoán đến năm 2020, 67% các khoản chi về cơ sở hạ tầng và phần mềm IT đều liên quan nền tảng đám mây.

An ninh mạng

An ninh mạng liên tục chiếm lĩnh các dòng tin tức trên thế giới trong năm 2016, một phần nhờ vào sự kiện Apple từ chối thỏa hiệp với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) để mở khóa điện thoại iPhone của nghi can khủng bố. Nhiều chuyên gia dự đoán lĩnh vực an ninh mạng sẽ tiếp tục sôi động vào năm 2017, với sự gia nhập của những công ty khởi nghiệp mới.

AR và VR

Theo sau hiện tượng Pokémon Go, công nghệ tăng cường thực tế ảo (AR) đã trở thành một phần quen thuộc. Cùng lúc đó, VR (thực tế ảo) cũng cung cấp tiềm năng đầy ấn tượng cho giới doanh nghiệp từ năm 2017 trở về sau. Trong năm mới, 30% số công ty thuộc nhóm Global 2000 được dự kiến sẽ thử nghiệm AR và VR trong lĩnh vực tiếp thị.

tin liên quan Bí mật của khởi nghiệp cho các bạn trẻ Khởi nghiệp đang là xu thế hiện nay, nhưng nhiều người trẻ vẫn chưa hiểu đúng cũng như chưa biết được cần có những gì và bắt đầu như thế nào để khởi nghiệp thành công.

Thiết bị đeo

Sự xuất hiện của kính Spectacles do Snap sản xuất, cho phép quay và chia sẻ đoạn clip tối đa 10 giây, đã thổi sự sống mới cho mảng thiết bị đeo. Chuyên gia Gregory Kennedy nhận định cách tiếp cận vui nhộn, chi phí thấp của Snap đã tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo, tạo đà phát triển cho mảng này.

Đồ vật thông minh

Đồ vật thông minh là một lĩnh vực giao thoa của AI và IoT (internet vạn vật, mạng lưới các thiết bị kết nối internet), và cũng là xu hướng chiến lược trong danh sách của Công ty nghiên cứu thị trường Gartner vào năm 2017. Theo đó, cùng với sự đổ bộ của các đồ vật thông minh, như thiết bị bay không người lái, ô tô tự lái và các dụng cụ thông minh, Gartner dự đoán sẽ diễn ra sự chuyển đổi từ một đồ vật thông minh thành một mô hình các công cụ và dụng cụ kết hợp với nhau.

Hạo Nhiên