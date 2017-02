“Năm 2009, tép cảnh mới du nhập vào VN, với những chú tép nhiều màu sắc khác nhau và loại tép ong (Crystal red/black shrimp) màu đen và đỏ. Đối với những chú tép màu đỏ, vàng, sô cô la, cam thì môi trường sống khá dễ chịu, có thể nuôi hòn non bộ hay hồ thủy sinh. Tuy nhiên, với những chú tép ong đen và đỏ xen kẽ khoang trắng thì đòi hỏi môi trường khắt khe hơn, chẳng hạn nhiệt độ tốt nhất phải giữ ở 24 độ C. Tìm tòi, nghiên cứu một thời gian, tôi quyết định thử sức với loại tép khó này. Tầm vào năm 2011, tôi đã chắt chiu tiền để mua một cái hồ và phụ kiện để chính thức trải nghiệm thú chơi này”, Huỳnh Quốc Thành chia sẻ về niềm đam mê của anh.

Theo anh Quốc Thành, nuôi tép cảnh mang đến cho người chơi nhiều điều rất thú vị như: “Chinh phục cái khó là cái thú đầu tiên khi chơi môn này, thứ hai là vẻ đẹp của chúng với nhiều màu sắc khác nhau. Còn điều thứ ba là thú lai tạo tép kiểng. Đối với loại tép ong, bạn có thể lai tạo ra những con tép mới với vẻ đẹp khác đặc biệt. Như khi lai một con tép khoang trắng đỏ và đen đỏ thì tép con có thể ra vừa trắng vừa đỏ… Đó là những năm về trước, bây giờ các bạn ở nước ngoài như Nhật Bản, Đức, hay Đài Loan…. - những nước tiên phong trong thú chơi này, họ lai tạo ra những chú tép tuyệt đẹp với nhiều hình dáng, màu sắc vô cùng đặc biệt. Những chú tép mới được lai tạo chưa thuần có giá rất cao, sau vài năm nhiều người thuần dưỡng, cho tép sinh sản nhiều thì giá sẽ giảm theo. Kế đến phải kể tới chú tép tên là Galaxy Fishbone với nhiều chấm nhỏ li ti trên 2 má và bộ lưng hình xương cá”.

Nhiều người cho rằng nuôi thú cưng thì phải vuốt ve được nó nhưng với tép cảnh lại cho một cảm nhận khác biệt. Như khi bạn đi làm về sau một ngày nhiều công việc, nhìn vào hồ tép với những chú tép trống mái ríu vào nhau, hoặc quan sát quá trình mang bầu của tép... là điều rất thú vị.

“Khi mang trứng, lưng tép sẽ dần hạ xuống bụng, sau 20 đến 25 ngày tép sẽ xả hết trứng và phát triển thành con. Còn với tép bột sẽ có giai đoạn trưởng thành, sau khi lột vỏ, tép con sẽ lớn hơn từ 0,1 cm - 0,5 cm. Tép trưởng thành cũng vậy, chúng sẽ lột vỏ để lớn hơn. Cho tép ăn, theo dõi tép có bầu, xả trứng, tép lớn lên, lại có trứng… một chu trình như vậy mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, xua tan mệt mỏi. Nuôi tép để sinh sản nhiều thì khó, nhưng nuôi để làm cảnh khá dễ. Đối với thú chơi nào cũng vậy, khi bạn đam mê thật sự, bản thân bạn sẽ tìm tòi, học hỏi và trải nghiệm nó một cách tốt nhất”, Huỳnh Quốc Thành chia sẻ.

Hiện tại tép cảnh được chia làm 2 dòng chính. Một là nuôi môi trường bình thường, loại còn lại phải nuôi ở môi trường lạnh, nước phải luôn ở mức 22 đến 26 độ C. Tép cảnh loại sống ở nhiệt độ lạnh hiện tại có rất nhiều dòng, các chuyên gia, trại tép ở nước ngoài đã lai tạo và thuần ra nhiều loại cao cấp với vẻ đẹp khác biệt. Anh Huỳnh Quốc Thành nói: “Thú chơi nuôi tép này du nhập vào VN trễ hơn so với các nước khác, do đó VN chỉ đơn thuần nhập khẩu các con giống có sẵn về nuôi, nên đột biến các giống mới không cao”.

Anh Quốc Thành kể thêm về các giống tép cảnh đang được yêu thích: “Tôi bắt đầu chơi tép với vài cặp King Kong đen toàn thân, giá vào thời điểm đó là 1 triệu đồng. Sau gần 6 năm, các loại tép như trên nhiều người nuôi thành công, thuần hóa, do đó giá thành giảm xuống, thêm cơ hội cho nhiều bạn trẻ tiếp cận với thú chơi này hơn. Hiện tại, VN đang rất thịnh hành các chú tép tên là Pinto (đỏ và đen), nhiều bạn trẻ nuôi thành công, vẻ đẹp của loại tép này là trắng toàn thân, đầu đỏ với những chấm trắng lớn trên đầu. Càng nhiều chấm đều trên đầu, đối xứng, giá trị sẽ tăng cao. Pinto zebra, hay còn gọi là ngựa vằn, có những vạch ngang lưng đều… Ngoài ra, những chú tép khác như SRC, King Kong, Panda, Wine Red, Red King Kong, Blue Bolt có màu sắc rất rực rỡ. Những loại tép mới phải kể đến Red/Black Galaxy Fishbone (nhiều chấm li ti trên 2 má và lưng hình xương cá), hay tép có đôi mắt cam, phản quang. Những con tép này có giá trị từ 800 đến 2.500 đô la Mỹ tùy vào size và khẩu hình từng con”.

Nhớ lại những ngày đầu khi tiếp cận thú chơi này, anh Huỳnh Quốc Thành cho biết: “Khi đó thông tin ít, chỉ nuôi theo kiểu nghe và tìm hiểu trên các diễn đàn nước ngoài. Nhưng thời điểm này mọi thứ đã khác. Với nhiều thông tin và kinh nghiệm được chia sẻ từ những người đi trước, những người bạn nước ngoài, việc nuôi tép dễ dàng hơn”.

Được biết từ ngày bén duyên với thú chơi này, anh Huỳnh Quốc Thành thường mở nhiều sự kiện dành cho dân chơi tép tại TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Nhật, Đài Loan. “Bên Đài Loan, Nhật Bản hay châu Âu hằng năm đều tổ chức thi tép đẹp. Ai muốn thi thì mang tép qua, tôi cũng đã tham dự được mấy lần”, Huỳnh Quốc Thành tiết lộ.

Diễm thư

Ảnh: NVCC