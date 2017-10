Trải qua khóa huấn luyện ngắn ngày nghiêm túc, chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ các tổ chức hoạt động vì môi trường; trải qua buổi thuyết trình và phản biện căng thẳng với yêu cầu nêu bật ý tưởng sáng tạo cùng khả năng ứng dụng vào thực tiễn, One More Time (nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) đã xuất sắc trở thành đội thắng cuộc.

Với cách xâm nhập thị trường và phân bổ nguồn lực hợp lý, đề án Tổ hợp Sáng tạo Xanh GreenLab của nhóm đã nêu bật ý tưởng áp dụng khoa học - công nghệ vào mô hình doanh nghiệp xã hội, tiên phong kinh doanh các vật dụng tái chế, tạo ra không gian trưng bày cũng như thực hiện chuỗi workshop nâng cao hiểu biết về môi trường. Nhóm đã chứng minh rằng người trẻ Việt ngày nay không hề thiếu tính sáng tạo, và hơn bao giờ hết, các bạn rất cần sự hướng dẫn, truyền đạt thiết thực để đưa ý tưởng vào thực tiễn cuộc sống.

Khi ý tưởng cần những định hướng để “thành hình”

Để hỗ trợ các đội thi phát huy hết khả năng trước vòng chung kết, trại huấn luyện kéo dài 2 ngày là cơ hội để các đội thi được làm việc với nhiều chuyên gia hàng đầu. Khóa huấn luyện cung cấp nhiều kiến thức đa chiều và sâu sắc về phát triển bền vững, từ đó chất lượng đề án của các đội cũng được nâng cao đáng kể.

Đánh giá về chất lượng bài thi cũng như tinh thần, khả năng sáng tạo của các bạn, Ban giám khảo cho biết những ý tưởng mới lạ đã được trình bày với sự đầu tư vô cùng nghiêm túc, cách các bạn đặt vấn đề và tiếp cận chúng cũng mang lại sự bất ngờ lớn. Đại diện Coca-Cola chia sẻ: “Thông qua đêm chung kết, chúng tôi càng có thể khẳng định người trẻ Việt cần có những sân chơi để thể hiện sự sáng tạo, khả năng thích ứng với hoàn cảnh, sự nhanh nhạy tiếp thu để biến ý tưởng thành giải pháp. Chúng tôi hơn bao giờ hết cảm thấy những đóng góp của mình cho sân chơi mang tính tiên phong như Greenovation Challenge là điều hoàn toàn đúng đắn, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ có kiến thức vững vàng, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng phát triển bền vững trong tương lai”.

Thí sinh Lưu Thúy Hạnh - trưởng nhóm One More Time chia sẻ niềm vui và tự hào khi giành chiến thắng: “Cuộc thi đã mang lại cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích về phát triển bền vững nói chung và môi trường nói riêng. Đặc biệt, được làm việc dưới sự hướng dẫn của các cố vấn viên và được truyền cảm hứng bởi các hoạt động thiết thực đã giúp suy nghĩ của nhóm thay đổi rất tích cực. So với ý tưởng sơ khai ban đầu, sau khi được làm việc với đội ngũ cố vấn, nhóm em đã biết cách điều chỉnh kế hoạch cho chỉn chu, hoàn thiện hơn. Đến với vòng chung kết, ý tưởng của nhóm đã trở nên thuyết phục và có khả năng áp dụng hơn hẳn, nhờ vậy mà One More Time mới có được chiến thắng trong cuộc thi”.

Đêm chung kết xướng tên người chiến thắng Những kiến thức mà Top 5 có được sau khi làm việc với đội ngũ cố vấn đã được các bạn vận dụng vào phần tranh tài đêm chung kết. Tại đây, trải qua 2 vòng thi Thuyết trình và Phản biện cam go, các đội thi đã tự tin tranh luận, lập luận sắc bén để chứng minh, giải quyết vấn đề.

Kết thúc chặng đường 2 tháng, Greenovation Challenge không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi và truyền cảm hứng sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường. Với thông điệp “Save a bottle, Shape our future”, cuộc thi đã chiếm nhiều tình cảm của các bạn sinh viên, trở thành một điểm sáng thiết thực trong hành trình nâng cao ý thức cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội phát triển bền vững. Chiến thắng của One More Time sẽ tiếp thêm động lực và lan tỏa thông điệp tích cực về vấn đề này đến các bạn trẻ.

Cuộc thi Greenovation Challenge 2017 đã khép lại thành công tốt đẹp. Thành công này không thể không kể đến sự góp sức của các tổ chức đồng hành, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Coca-Cola Việt Nam. Thông qua hoạt động lần này, Coca-Cola không chỉ chung tay cùng người trẻ nâng cao chất lượng môi trường sống, mà còn truyền cảm hứng xây dựng một xã hội phát triển bền vững cho thế hệ tiếp nối tương lai.

Song Thảo