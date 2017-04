Thống kê của Bộ Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc cho thấy 82,23% số du sinh viên đã trở về nước hồi năm ngoái, so với 72,38% vào năm 2012. Chính sách hỗ trợ tốt từ chính phủ được xem là một trong những lý do thu hút giới trẻ về nước lập nghiệp, theo Tân Hoa xã.

Danh Toại