Giới trẻ lên lịch vui chơi đón năm mới 2017

Không pháo hoa cũng chẳng sao

Thông tin không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp mừng năm mới đã khiến không ít người trẻ luyến tiếc. Tuy nhiên, với nhiều bạn thì “không có pháo hoa cũng chẳng sao”. Bởi lẽ họ đã chuẩn bị khá nhiều kế hoạch để đón năm mới bên người thân, bạn bè.

Huỳnh Tâm, sinh viên Trường CĐ Phát thanh truyền hình 2, cho biết năm nào vào dịp giao thừa cũng rủ nhóm bạn ra đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2, TP.HCM) để tổ chức tiệc nhẹ xem pháo hoa, đón năm mới. “Năm nay có lẽ không còn pháo hoa nữa, nhưng không vì thế mà bữa tiệc cuối năm mất vui. Tụi mình cũng í ới nhau rồi, cũng phân chia mỗi người mua đồ ăn, thức uống; đem cả micro và thùng loa ra ngồi hát với nhau, chắc chắn sẽ vui”, Tâm kể.

Năm mới cũng là dịp mà những người trẻ muốn dạo quanh phố xá, tìm đến những nơi được trang trí lộng lẫy, bắt mắt để chụp những bộ ảnh thật đẹp khoe với bạn bè. Những địa chỉ ở TP.HCM được giới trẻ lưu lại để ghé đến vui chơi, chụp ảnh dịp Tết dương lịch này là: Trung tâm thương mại AEON Bình Tân (Q.Bình Tân), hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao (Q.7), phố đi bộ Nguyễn Huệ, hồ con Rùa, nhà thờ Đức Bà và cả những trung tâm mua sắm…

Kiều Duyên, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, nói: “Mình sẽ rủ vài người bạn đi qua cầu Ánh Sao để vui chơi ăn uống và chụp ảnh. Đi nhiều người để tha hồ chụp ảnh cho nhau”.

Vì Tết dương lịch vào ngày chủ nhật nên có không ít nhóm bạn trẻ hiện đã lên kế hoạch vừa đi du lịch vừa đón tết. Quan Phát (23 tuổi, TP.HCM) cho biết tối thứ sáu (ngày 30.12) sẽ đón xe lên Đà Lạt, sau đó vui chơi đón năm mới ở thành phố mộng mơ ấy. Hiện trên các trang dành cho cộng đồng những người yêu thích phượt xa cũng có những kế hoạch đón tết ở Vũng Tàu, Ninh Thuận… Tương tự, Văn Ánh (26 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin tại TP.HCM) cũng cho biết đã lên lịch để cùng nhóm bạn thân “phượt xa” đến Nha Trang (Khánh Hòa) vào dịp Tết dương lich này. “Không chỉ để đi phượt cho vui mà nhóm cũng đã chuẩn bị nhiều món quà để tặng người dân ở địa phương bị lũ lụt”,Ánh nói.

Nhóm nhạc Open Share (TP.HCM) thì cho biết mỗi dịp giao thừa, khu phố đi bộ rất nhộn nhịp. Vì thế nhóm đã lên kế hoạch đem đàn guitar, trống cajon ra nơi này để biểu diễn cho mọi người nghe. “Chắc chắn là không thể thiếu những ca khúc về chủ đề tết, năm mới như Happy new year, It's just another New Year's Eve, Đón xuân…”, Thanh Lan, thành viên nhóm Open Share, tiết lộ.

Bên cạnh việc dạo phố phường trong đêm giao thừa để hòa vào niềm vui đón năm mới với mọi người, cũng có những bạn trẻ cho biết sẽ ở nhà quây quần với bố mẹ, anh chị, tổ chức bữa tiệc nhẹ… Họ cũng chuẩn bị những tin nhắn ý nghĩa để gửi chúc những người thân thiết, bạn bè đang du học, làm việc ở nước ngoài.

Tâm An, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM), thành viên nhóm AIESEC, chia sẻ tại TP.HCM có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc hoặc du lịch. Thế nên nhóm đã có những kế hoạch tụ họp những người bạn quốc tế để cùng vui chơi, trò chuyện, giao lưu văn nghệ với những sinh viên VN trong thời khắc giao thừa, để họ có được niềm vui trọn vẹn dù đón tết xa quê.

Lưu ý khi đi chơi

Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, lưu ý: “Đi chơi ở đâu cũng phải cẩn thận, phải đem gửi xe trước khi đi ăn uống, chụp hình, chứ sơ hở là dễ mất. Ngoài ra cũng nên cẩn thận vì khi chen lấn dễ bị móc điện thoại, ví tiền”.

Còn Thanh Bình, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, thì kể lại chuyện dịp giao thừa 2016, sau khi đi chơi, xem bắn pháo hoa xong đã phải… dắt bộ xe một quãng đường dài vì hết xăng. “Nên đổ xăng đầy bình trước khi đi dạo phố, chứ đi loanh quanh, dễ kẹt xe, rơi vào tình cảnh dắt xe ngay ngày đầu năm mới lắm”, Bình cười nói.

Bỏ túi những địa điểm thú vị Với dân phượt, Tết dương lịch là dịp để rong ruổi tìm đến những miền đất lạ, địa điểm thú vị. Tết dương lịch 2017 rơi vào thời điểm cuối tuần càng khiến cho những người đam mê xê dịch không thể bỏ lỡ cơ hội đi phượt. Theo Huỳnh Anh Tuấn, thành viên hội những người yêu thích phượt, thì có những điểm đến mà dân mê phượt nên tham khảo trong chuyến đi sắp đến. Đó là Đà Lạt, thành phố có tiết trời se lạnh và đang vào mùa hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên rất đẹp. Đến đây sẽ có cơ hội sở hữu những bức ảnh xinh lung linh. Ở miền Bắc có thể tìm đến Sa Pa, thác Bản Giốc (Cao Bằng), Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Ở miền Nam có thể trải nghiệm ngày tết tuyệt vời ở các điểm như: những cánh rừng cao su mùa thay lá rất đẹp ở Bình Phước, khu du lịch sinh thái Tứ Phương Thất Đảo (Vũng Tàu), đảo Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM), làng nổi Tân Lập (Long An), núi Chứa Chan (Đồng Nai)...





