Hàng chục nghìn công chúng của thành phố biển và thần dân EDM từ Sài Gòn “đổ bộ” xuống đây đã biến đêm nhạc trở thành một lễ hội cực kỳ sôi động. Điều hoành tráng gì đã tạo nên sức hút khó cưỡng của đại tiệc không thể không tham gia này?



Được xây dựng trên ý tưởng như một lễ hội trưng bày của ánh sáng, âm thanh và cảm giác “chạm”, Heineken Green Room tại Vũng Tàu cuốn hút người xem bởi tính mới lạ của nó. Dàn nghệ sĩ đình đám của đêm đại tiệc: Tuấn Hưng, Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh, Soobin Hoàng Sơn, Minh Hằng, Isaac đã khiến cho năng lượng của party goers bùng cháy hết mình với cơn lốc những giai điệu sôi động. Thủy Tiên hào hứng: “EDM là một hiện tượng tại Việt Nam trong vài năm gần đây và mùa lễ hội này, Green Room tiếp tục chắp cánh cho dòng nhạc thời thượng bằng ý tưởng vô cùng sáng tạo, chạm vào âm nhạc. Đây thật sự là một dấu ấn đáng nhớ khi chính Tiên được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau của Green Room!”

Rất nhiều raver (thần dân của EDM) đều trầm trồ vì lần đầu tiên họ bị “thôi miên” bởi ý tưởng đột phá của chương trình. Sự xuất hiện của 4 siêu robot âm nhạc khổng lồ cao trên 2,5m đã thật sự làm cả chục ngàn khán giả ở thành phố biển ngất ngây ngay từ phút đầu tiên.



Khi khán giả còn chưa hết choáng ngợp thì Siêu Robot Static đai diện cho những cảm xúc rung động của âm nhạc bất ngờ xuất hiện. Ánh sáng choáng ngợp với những tia laser huyền ảo quét trọn hàng vạn khán giả Vũng Tàu. Không khí lại càng vỡ òa ca sĩ Hoàng Thùy Linh xuất hiện với những bản hit Crazy, Just You, Break the rule… liên tục khuấy đảo bầu không khí sôi động. Nối tiếp ngọn lửa mà Hoàng Thùy Linh vừa thắp lên là màn biểu diễn bùng nổ của nữ ca sĩ Thủy Tiên, dường như mỗi lần xuất hiện, Thủy Tiên đều đem đến những ngọn lửa nóng bỏng xuyên màn đêm.

Sau màn trình diễn của Thủy Tiên, ánh sáng ngập tràn trong buổi khiêu vũ của các hiệu ứng. Lúc này, chiến binh robot Subzero xuất hiện đầy ấn tượng trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Với khả năng tạo nên luồng khí lạnh lan tỏa vào đám đông và khuấy động cuộc vui với những cảm xúc bùng nổ nhất.

Nối tiếp sau những làn khói lạnh lan tỏa hoành tráng và đầy kích thích, giai điệu của ca khúc Chuyện Chàng Cô Đơn vang lên và bất ngờ, “hoàng tử EDM” Soobin Hoàng Sơn xuất hiện làm hàng vạn khán giả hò reo không ngớt. Khoảnh khắc cả sân khấu vỡ òa chính là lúc Soobin Hoàng Sơn hát lên bản balad đang làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua Phía Sau Một Cô Gái.

Chưa dừng lại đó, sự xuất hiện của siêu robot thứ ba đã biến sân khấu Heineken Green Room ngập tràn khói lửa. Năng lượng căng tràn trong nhịp trống dồn dập khi robot Pressure xuất hiện cùng với ca sĩ Tuấn Hưng làm hàng vạn khán giả Vũng Tàu đầy phấn khích. Sự xuất hiện của anh khiến cả cầu trường sôi động đến đỉnh điểm. Chương trình lại tiếp tục được cháy cùng những tên tuổi lớn Isaac, Minh Hằng... Mỗi nghệ sỹ lại khiến cho chặng Vũng Tàu của chuỗi chương trình Heineken Green Room có thêm nhiều khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ. Màn trình diễn của Siêu robot Texture đã làm cho không gian đêm đại tiệc như chìm trong biển pháo giấy rực rỡ khi phiêu cùng âm nhạc với các thần dân EDM đêm đến một màn kết thúc không thể hoành tráng hơn.



