Ngày 9.7, Công an tỉnh Bình Định cho biết Giám đốc công an tỉnh này đã quyết định tặng giấy khen 2 em Trần Quốc Khải (17 tuổi, học lớp 11, Trường THPT Hùng Vương, TP.Quy Nhơn) và Nguyễn Lê Ngọc Hân (11 tuổi, học lớp 5, Trường tiểu học số 3 Cát Hanh, H.Phù Cát) về thành tích cảnh giác phát hiện, giúp đỡ công an bắt giữ tội phạm.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5.6, Khải đã dùng xe đạp điện kịp thời đuổi theo Phan Xuân Vương (27 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phước Quang, H.Tuy Phước, Bình Định) khi tên này vừa giật túi xách của một phụ nữ ở P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn. Bị Khải níu giữ, Vương đành vứt túi xách (bên trong có 2,3 triệu đồng và một số card điện thoại di động trị giá trên 5,3 triệu đồng) để thoát thân. Sau đó, Vương đã bị công an bắt giữ khi đang trốn trong bụi cây giữa đồng ruộng.

Còn Hân đã giúp Công an H.Phù Cát đấu tranh làm rõ nhiều vụ trấn lột nữ trang bằng vàng của học sinh xảy ra tại một số trường tiểu học trong thời gian qua, gây bất an cho nhiều phụ huynh. Qua đó, Công an H.Phù Cát đã bắt giữ Võ Thị Tố Nga (40 tuổi, ở KV.8, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn), là thủ phạm thực hiện nhiều vụ trấn lột nữ trang học sinh.

Bảo Văn