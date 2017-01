Cuộc thi The Olam Prize For Innovation In Food Security vừa được phát động. Thí sinh có thể tham gia bằng những dự án nghiên cứu liên quan chủ đề an ninh lương thực trên toàn thế giới, đặc biệt ở khía cạnh chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Thi nghiên cứu khoa học Những dự án xuất sắc sẽ được nhận khoản hỗ trợ 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) để tiếp tục nghiên cứu phát triển. Hạn cuối nộp bài dự thi là ngày 25.1. Thông tin chi tiết tại: http://olamgroup.com/sustainability/olam-prize-innovation-food-security/ tin liên quan Kiếm tiền từ các cuộc thi: Có giải thưởng lên đến hơn 2 tỉ đồng Học viện Thiết kế và thời trang London Hà Nội đã phát động cuộc thi tài năng thiết kế “Việt Nam - nơi tôi sống”. Thiên đường trên mặt đất Đây là chủ đề cuộc thi sáng tạo video. Người dự thi từ 13 tuổi trở lên thực hiện những video theo ý tưởng của mình, như: mong ước về cuộc sống tương lai, những hình ảnh đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật... Hạn chót nộp video: ngày 21.1. Giải nhất cuộc thi là 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng). Tham khảo thêm tại: http://heaven-now.org/3rd-annual-heaven-on-earth-video-contest/ Thực phẩm bền vững Đây là chủ đề cuộc thi Food Sustainability Media Awards do Tổ chức Thomson Reuters Foundation phát động. Người dự thi có thể gửi những bài viết, hình ảnh hoặc các đoạn phim liên quan đến chủ đề thực phẩm bền vững. Tác phẩm xuất sắc nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 10.000 euro (hơn 200 triệu đồng). Cuộc thi diễn ra từ nay đến hết ngày 31.5. Đăng ký dự thi tại: http://surveys.trust.org/s3/goodfoodmediaaward-stayinformed Thi vẽ chân dung Cuộc thi vẽ chân dung quốc tế có tên BP Portrait Award diễn ra từ nay đến hết ngày 26.1, dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Gửi tác phẩm về địa chỉ: bpaward@npg.org.uk. Tổng giải thưởng lên đến 61.000 bảng Anh. Những tác phẩm đoạt giải còn được trưng bày tại triển lãm quốc tế ở Anh từ ngày 22.6 - 24.9. Chi tiết cuộc thi tại: http://www.npg.org.uk/ tin liên quan Cơ hội kiếm tiền từ các cuộc thi Sáng tạo sinh viên Tập đoàn VINCI Construction (Pháp) tổ chức cuộc thi Sáng tạo sinh viên VINCI 2017 dành cho sinh viên toàn quốc. Viết về cánh đồng quê hương Đây là cuộc thi viết do Đài phát thanh và truyền hình Sóc Trăng tổ chức cho giới trẻ cả nước. Cuộc thi nhằm giúp mọi người khơi gợi ký ức tuổi thơ, những kỷ niệm về gia đình, người thân gắn với cánh đồng quê hương. Bài viết không quá 1.000 chữ, gửi về: thukybientapstv@gmail.com. Nhận bài dự thi đến hết ngày 30.7. Giải nhất 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác.

Xuân Phương